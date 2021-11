Κινδύνεψε η διεξαγωγή του GP Βραζιλίας

Οι ομάδες της Formula 1 είχαν μεγάλες καθυστερήσεις στη μεταφορά εξοπλισμού από το Μεξικό προς τη Βραζιλία.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 βρίσκεται στο μέσον του τελευταίου της triple-header πριν το τέλος της σεζόν. Ο αγώνας στο Μεξικό ακολουθείται από αυτόν της Βραζιλίας, ενώ ομάδες και οδηγοί θα μεταφερθούν την επόμενη εβδομάδα στο Κατάρ για τον πρώτο αγώνα στην πίστα του Λοσέιλ.

Όμως το σπορ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, λόγω κακοκαιρίας τη Δευτέρα μετά το GP Μεξικού, ο εξοπλισμός των ομάδων δεν έφυγε από την πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez. Αυτό περιλαμβάνει από όλα τα εξαρτήματα των μονοθεσίων, εργαλεία και όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται ώστε να στήσουν τα γκαράζ τους.

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή το απόγευμα σε ώρες Ελλάδας και μέχρι αυτή τη στιγμή κάποιες από τις ομάδες δεν έχουν παραλάβει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να στήσουν τα γκαράζ τους. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να δουλέψουν υπερωρίες τις επόμενο 24ωρο, ώστε να καταφέρουν να ετοιμαστούν για το αγωνιστικό τριήμερο.

Sparks flew last time we raced at Interlagos #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/apwmD7wfqV