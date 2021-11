GP Μεξικού FP2: Ηχηρή απάντηση Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Μεξικού, με τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull Racing να διαλύει τα χρονόμετρα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Autodromo Hermanos Rodrigues, με τον Μαξ Φερστάπεν να κυριαρχεί στο FP2 του GP Μεξικού. Η δεύτερη περίοδος ήταν ιδιαίτερα ήσυχη σε αντίθεση με όσα βλέπαμε στην πρώτη περίοδο, με τις ομάδες να επικεντρώνονται τόσο σε προσομοιώσεις κατατακτηρίων, αλλά και αγώνα.

Η ομάδα που έλαμψε στη δεύτερη περίοδο ήταν η Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν με τη μαλακή γόμα να σημειώνει το 1:17.301 και να δείχνει ποιος έχει τον έλεγχο στο τριήμερο. Ο χρόνος του ήταν 0,424 ταχύτερος του Βάλτερι Μπότας της Mercedes, με τη γερμανική ομάδα να έχει προβλήματα με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου, ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο κομμάτι. Ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε στην 3η θέση, με τη διαφορά του από τον μεγάλο του αντίπαλο να είναι στο μισό δευτερόλεπτο, ενώ στο ίδιο δέκατο ήταν ο Σέρτζιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB16B.

Beep beep! It's bumper to bumper early on in FP2 Lewis Hamilton radios "This is insane" #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/HyuKgrVNVo

Στη μάχη των δύο σε ρυθμό αγώνα, η Red Bull Racing είχε το προβάδισμα, με τους δύο οδηγούς της να είναι σταθερά μισό δευτερόλεπτο ταχύτεροι από αυτούς της Mercedes.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari ακολούθησε στην 5η θέση, όντας 1 ολόκληρο δευτερόλεπτο πίσω από τον χρόνο του Φερστάπεν. Ο Πιέρ Γκασλί συνέχισε τις θετικές του εμφανίσεις παίρνοντας την 6η θέση με χρόνο στο 1:18.429. Ο Σάρλ Λεκλέρ ήταν για ακόμα μια φορά στην 7η θέση, όμως πίσω του ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα με τη δεύτερη Alpha Tauri. O Σεμπάστιαν Φέτελ βρέθηκε και πάλι εντός 10άδας με το 1:18.681, ενώ πίσω του ολοκλήρωσε ο Φερνάντο Αλόνσο για λογαριασμό της Alpine.

O Κίμι Ράικονεν ήταν στην 11η θέση με την Alfa Romeo, ενώ ο Λάντο Νόρις της McLaren ήταν στη 12η θέση, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο στη βρετανική ομάδα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητά της στο τριήμερο. Ο Αντόνιο Τζοβινάτσι ήταν πίσω από τον Βρετανό, ενώ ακολούθησαν Εστεμπάν Οκόν και Ντάνιελ Ρικάρντο.

Ο Μικ Σουμάχερ έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση στη 16η θέση, όντας μπροστά από τους Λανς Στρολ με Aston και Νικολά Λατίφι με Williams. O Τζορτζ Ράσελ δεν ολοκλήρωσε χρονομετρημένη προσπάθεια στο FP2, αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα με το κιβώτιο ταχυτήτων του μονοθεσίου του.

Seb has a little detour to the McLaren pit box



"Sorry about that, I wasn't looking" #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/hTCRHYPsxi