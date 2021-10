Άσχετες διασημότητες στο grid της Formula 1, αυτή η μάστιγα (vid)

Ο Μπραντλ στηλιτεύει την έλλειψη σεβασμού και καλών τρόπων από τους διάσημους και τις συνοδείες τους που επισκέπτονται τους αγώνες F1.

Ο Μάρτιν Μπραντλ είναι ένας πρώην οδηγός της Formula 1 και εδώ και δεκαετίες ένας από τους βασικούς παρουσιαστές της τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων στη Μ. Βρετανία. Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές φιγούρες στον κόσμο της F1 καθώς δεν έχει λέιψει καθόλου από το grid είτε ως οδηγός είτε ως τηλεσχολιαστής από το 1984.

Είναι επίσης γνωστός για το grid walk, το ρεπορτάζ δηλαδή που κάνει στο grid πριν από την εκκίνηση του αγώνα. Εκεί, περπατά ανάμεσα στα μονοθέσια με την κάμερα του καναλιού που συνεργάζεται -τα τελευταία χρόνια είναι το Sky Sports F1- και μιλά με οδηγούς, μηχανικούς ή άλλους διάσημους επισκέπτες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν το χώρο.

Το grid walk του Μπραντλ απουσίασε από τις οθόνες για αρκετό καιρό λόγω των περιορισμών που έφερε η πανδημία, αλλά επέστρεψε πανηγυρικά στο GP ΗΠΑ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σε αυτόν τον περίπατο, λοιπόν, ο Μπραντλ ήρθε αντιμέτωπος αρχικά με έναν τεράστιο σωματοφύλακα, όταν προσπάθησε να μιλήσει στη γνωστή ράπερ Megan thee Stallion. Η καλλιτέχνις -προς τιμήν της- έδιωξε τον αγριεμένο σωματοφύλακα, μίλησε στον Μπραντλ σε ευχάριστο τόνο και αρνήθηκε ευγενικά όταν εκείνος της ζήτησε να «ραπάρει» επιτόπου κάτι για τη Formula 1.

Καθώς όμως ο Μπραντλ προσπαθούσε να συνεχίσει να μιλάει με την MTS, ένας άλλος τύπος από τη συνοδεία της πέρασε δίπλα από τον Βρετανό, τον έσπρωξε και τού «σφύριξε» με δηκτικό ύφος: «Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», αλλά ο Μπραντλ, πάντα ετοιμόλογος, του απάντησε: «Μπορώ να το κάνω, γιατί μόλις το έκανα».

To περιστατικό αυτό γρήγορα έγινε viral πολύς κόσμος σχολίασε με αρνητικό τρόπο το γεγονός ότι πολλές διασημότητες λαμβάνουν προσκλήσεις για τους αγώνες της Formula 1 χωρίς να γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα γύρω από το σπορ αλλά κυρίως επιδεικνύουν συμπεριφορά, είτε οι ίδιοι είτε τα μέλη της ακολουθίας τους, που δείχνει ασέβεια.

Ο ίδιος ο Μπραντλ, ωστόσο, μετά το αγώνα αναφέρθηκε στο θέμα με μια ανάρτηση στο twitter, στην οποία έγραψε: «Έχω ξανανιώσει πίεση στο grid αλλά από ανθρώπους που ονομάζονταν Σένα, Πρσστ, Σουμάχερ, Μάνσελ, Πικέ κ.α. Σωματοφύλακες που έρχονται στο grid για πρώτη φορά δεν με ενοχλούν, όλοι έχουν μια δουλειά να κάνουν, άλλα ίσως θα έπρεπε να μάθουν τρόπους και σεβασμό».

I have felt under pressure on the grid before but by people called Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet and so on. Bodyguards visiting the grid for the first time don’t bother me, everyone’s got a job to do, but they could maybe learn some manners and respect on our patch