Η μέρα που ο Σουμάχερ αποκλείστηκε από το πρωτάθλημα (vid)

Ο Μίχαελ Σουμάχερ γνώρισε σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια τη χειρότερη στιγμή της καριέρας του στην πίστα της Χερέθ, όπου κρίθηκε το Πρωτάθλημα του 1997.

Το Πρωτάθλημα της Formula 1 το 1997 έμελλε να έχει ένα άκρως δραματικό φινάλε. Οι Μίχαελ Σουμάχερ με Ferrari και ο Ζακ Βιλνέβ με Williams ήταν οι μεγάλοι αντίπαλοι, με τον νικητή να κατακτά και τον Τίτλο. Το δράμα είχε ξεκινήσει από τις κατατακτήριες όπου οι δύο Williams, αλλά και ο Γερμανός οδηγός έγραψαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο.

Ο αγώνας όμως ήταν μια διαφορετική υπόθεση, με τον Σουμάχερ να παίρνει τα ηνία και είχε την πρωτοπορία για το μεγαλύτερο διάστημα. Όμως μετά το τελευταίο pit-stop, o Βιλνέβ ανέβασε ρυθμό και κόλλησε πίσω από τη Ferrari.

Στον 48ο γύρο, ο Βιλνέβ βρήκε την ευκαιρία να βουτήξει από την εσωτερική, με τον Σουμάχερ να τον χτυπά στο πλάι και να καταλήγει στην αμμοπαγίδα. Η Williams συνέχισε, ενώ η Ferrari δεν μπόρεσε να ξεφύγει και το όνειρο για Πρωτάθλημα εξαφανίστηκε. Ο Βιλνέβ τερμάτισε πίσω από τις δύο McLaren και κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό Πρωτάθλημα της καριέρας του.

Η κίνηση του Σουμάχερ δεν άρεσε καθόλου, τόσο στους αγωνοδίκες αλλά και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Η απόφαση ήταν να αποκλειστεί ο Σουμάχερ από το Πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς, όμως κράτησε τις νίκες που είχε κατακτήσει.

Όπως είδαμε από τo ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Σουμάχερ, το συγκεκριμένο γεγονός είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του, ενώ η ιστορία πίσω από την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Lap 48 - Controversy as Michael Schumacher hits Jacques Villeneuve as the Canadian attempts to take the race lead. MSC ends up stuck in the gravel & retires, while JV carries on & wins his first & only world title. European GP, Jerez, 26th Oct. 1997 #F1 pic.twitter.com/jWrBjuUS6R