GP ΗΠΑ: Τεράστια νίκη Φερστάπεν μπροστά από τον Χάμιλτον

Ο Μαξ Φερστάπεν εκτέλεσε άψογα τη στρατηγική της Red Bull και πήρε μια σπουδαία νίκη, που τον έφερε ακόμα πιο μπροστά στη βαθμολογία.

Το GP ΗΠΑ στο Circuit of the Americas ήταν ένας αγώνας που μπορεί να αποδειχτεί κομβικός στη συνέχεια του πρωταθλήματος, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη στο τιμόνι της Red Bull Racing, αντέχοντας στην ασφυκτική πίεση που του άσκησε ο Λούις Χάμιλτον στους τελευταίους γύρους. Ο Βρετανός της Mercedes τερμάτισε στη 2η θέση και το βάθρο συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη Red Bull.

Εκκίνηση

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Λούις Χάμιλτον έκανε σαφώς καλύτερη εκκίνηση και παρά την προσπάθεια του Φερστάπεν να τον «στριμώξει» κατάφερε να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή της πίστας, με τις δύο Red Bull να τον ακολουθούν. Ο Λεκλέρ κράτησε την 4η θέση ενώ ο Σάινθ, που φορούσε τα μαλακά ελαστικά πέρασε προσωρινά και τις δύο McLaren, για να χάσει την 5η θέση από τον Ρικάρντο λίγο αργότερα και να μείνει 6ος, μπροστά πάντως από τον Νόρις.

Οι AphaTauri των Τσουνόντα και Γκασλί ήταν στις θέσεις 8 και 9, με τον Γάλλο να έχει περάσει τον Μπότας, που έκλεινε τη 10άδα. Δύο οδηγοί μπήκαν για pit stop λόγω επαφών στους πρώτους γύρους: ο Μαζέπιν και ο Οκόν, που άλλαξαν πτέρυγες και ελαστικά.

The battle up to Turn 1 did not disappoint!



Lewis Hamilton took an early lead ahead of Max Verstappen after a brilliant getaway#USGP #F1https://t.co/4pxZXjYbAF — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Οι δύο πρώτοι από το ξεκίνημα άρχισαν να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους, με τον Φερστάπεν να δείχνει λίγο ταχύτερος σε εκείνο το σημείο και να μένει κολλημένος πίσω από τη Mercedes του Χάμιλτον, αλλά να μη δείχνει ότι μπορεί να περάσει. Ο Πέρεζ με την άλλη Red Bull Racing έχει μείνει λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω αλλά είχε φτιάξει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τον Λεκλέρ που βρισκόταν στην 4η θέση.

Παιχνίδια στρατηγικής

Οι Red Bull Racing και Φερστάπεν αποφάσισαν να κάνουν την πρώτη κίνηση στο 10ο γύρο και ο Ολλανδός μπήκε στα pit για αλλαγή ελαστικών, για να κάνει το undercut στον Χάμιλτον. Ο Mercedes ωστόσο αποφάσισε να μην «τσιμπήσει» και ο Βρετανός έμεινε στην πίστα για να κάνει το δικό του αγώνα. Ένα γύρο αργότερα μπήκε και ο Σέρχιο Πέρεζ και σε αντίθεση με τον Φερστάπεν, που έβαλε σκληρά ελαστικά, φόρεσε ένα σετ μεσαίων ελαστικών.

Στο 13ο γύρο μπήκε και ο Λούις Χάμιλτον, αλλά πλέον ο Φερστάπεν είχε καλύψει τη διαφορά και όταν ο Βρετανός επέστρεψε στην πίστα είδε τον Ολλανδό να βρίσκεται 6 δευτερόλεπτα μπροστά του. Το πλεονέκτημα πέρασε στα χέρια της Red Bull.

LAP 19/56



Valtteri Bottas pulls the ol' switcheroo on Tsunoda to move into P8 #USGP #F1 pic.twitter.com/yfsduTqNzw — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Όταν ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των pit stop ο Φερστάπεν βρισκόταν στην κορυφή, με τον Χάμιλτον στη 2η θέση και τον Πέρεζ στην 3η θέση, με περίπου τις ίδιες διαφορές μεταξύ τους. Ο Λεκλέρ παρέμενε 4ος, μπροστά από τους Ρικάρντο, Σάινθ και Νόρις. Τη 10άδα συμπλήρωναν οι Μπότας, Τσουνόντα και Ράικονεν, ενώ νωρίτερα ο Γκασλί είχε εγκαταλείψει από ανάρτηση.

Αγώνας αναμονής

Μετά τα pit stop ο αγώνας μπήκε σε μια φάση αναμονής, καθώς οι μάχες μέσα στην πίστα καταλάγιασαν και όλοι άρχισαν να σκέφτονται τη στρατηγική τους για το υπόλοιπο κομμάτι του αγώνα και κυρίως για τη δεύτερη στάση για αλλαγή ελαστικών. Ο Χάμιλτον ωστόσο ανέβασε λίγο το ρυθμό του και άρχισε σιγά-σιγά να πλησιάζει τον Φερστάπεν, μειώνοντας τη διαφορά από τα 6 στα 3 δευτερόλεπτα, με στόχο να μπει στο παράθυρο του undercut και να έχει περισσότερες στρατηγικές επιλογές αργότερα.

LAP 30/56



Team work



Checo lets Verstappen by, allowing his team mate to move into P2 #USGP #F1 pic.twitter.com/Vp2IbWzKQi — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Ακόμα και πιο πίσω οι διαφορές είχαν ανοίξει. Ο Λεκλέρ είχε ξεφύγει 13 δευτερόλεπτα από τον Ρικάρντο, που κρατούσε πίσω του σε απόσταση λίγο πάνω από το DRS τον Σάινθ. Άλλα 4 δευτερόλεπτα πιο πίσω ακολουθούσε ο Νόρις και 10 δευτ. ακόμα πιο πίσω ερχόταν ο Μπότας.

Δεύτερο pit stop

Ο Φερστάπεν ήταν πάλι ο πρώτος που έκανε την κίνησή του και μπήκε στα pit για άλλο ένα σετ σκληρών ελαστικών με 26 γύρους να απομένουν. Ο Χάμιλτον δεν αντέδρασε αυτήν τη φορά και έμεινε στην πίστα, για να έχει ελαστικά που θα είναι σε καλύτερη κατάσταση στους τελευταίους γύρους του αγώνα, όπου θα δινόταν η μάχη.

Στους επόμενους γύρους πολλοί οδηγοί επέλεξαν να κάνουν τη δεύτερη στάση τους για ελαστικά και οι θέσεις στη 10άδα δεν άλλαξαν, με την εξαίρεση του Μπότας που είχε ανέβει στην 7η θέση, περνώντας στα pit τον Νόρις.

Ο Χάμιλτον έκανε τελικά το pit stop του με 18 γύρους να απομένουν, κάτι που σημαίνει ότι επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Φερστάπεν αλλά με ελαστικά που ήταν 8 γύρους πιο φρέσκα από τον αντίπαλό του.

LAP 37/56



Hamilton comes into the pits



The lead has changed hands once again, with Verstappen back into P1 #USGP #F1 pic.twitter.com/RCcnpxFR7b — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Traffic control και hammer time

Σε εκείνο το σημείο του αγώνα οι πρωτοπόροι είχαν ένα έξτρα πρόβλημα να αντιμετωπίσουν: έβρισκαν συχνά μπροστά τους πιο αργά μονοθέσια, που έπρεπε να περάσουν και αυτό τους εμπόδιζε να ακολουθήσουν το ρυθμό τους. Όταν όμως ο Χάμιλτον έβρισκε ανοιχτή πίστα έκανε πολύ γρήγορα περάσματα και μείωνε διαρκώς της διαφορά από τον Φερστάπεν.

Πιο πίσω οι μάχες είχαν ανάψει. Ο Κάρλος Σάινθ είχε κολλήσει πίσω από τον Ντάνιελ Ρικάρντο αλλά δεν μπορούσε να περάσει ενώ πιο πίσω τους είχε φτάσει και τους απειλούσε ο Βάλτερι Μπότας, που είχε ξεφύγει από τον Λάντο Νόρις.

LAP 56/56



It's the LAST LAP!



Hamilton has DRS, and is charging behind Verstappen #USGP #F1 pic.twitter.com/Vj9nj6xslV — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Μονομαχία στο Όστιν

Ο Χάμιλτον ήταν σαφώς ταχύτερος στους τελευταίους γύρους του αγώνα και μείωνε συνεχώς τη διαφορά, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στην πολυπόθητη απόσταση που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το DRS. Ωστόσο, όταν πλησίασε σε απόσταση μικρότερη των 2 δευτερολέπτων ο ρυθμός με τον οποίο μείωνε τη διαφορά μειώθηκε. Όσο πλησιάζαμε μάλιστα προς το τέλος ο Φερστάπεν «βρήκε» μερικά δέκατα για να διατηρηθεί μπροστά.

Στους τελευταίους 3 γύρους παίχτηκαν όλα για όλα. Ο Χάμιλτον έκανε την τελευταία προσπάθεια να φτάσει τον Φερστάπεν και ο Ολλανδός τα έδινε όλα για να μείνει μπροστά. Τελικά όμως ήταν ο Φερστάπεν που κατάφερε να κρατηθεί στην πρώτη θέση και να πάρει μια σπουδαία νίκη, που του επέτρεψε να αυξήσει τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Χάμιλτον τερμάτισε 2ος, ενώ ο Σέρχιο Πέρες ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου. Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Ρικάρντο, Μπότας, Σάινθ, Νόρις, Τσουνόντα και Φέτελ.

MAX VERSTAPPEN IS BACK TO WINNING WAYS!



He holds off Lewis Hamilton for his eighth win of the season, and it means he leads the championship!#USGP #F1 pic.twitter.com/fbvq7aiXBl — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Μετά το GP ΗΠΑ η διαφορά ανάμεσα σε Φερστάπεν και Χάμιλτον ανέβηκε στους 12 βαθμούς με 5 αγώνες να απομένουν. Επόμενος αγώνας είναι το GP Μεξικού το 3ήμερο 5-7 Νοεμβρίου.



Αποτελέσματα GP ΗΠΑ