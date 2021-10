W Series: Αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο για Τσάντγουϊκ (vids)

Η Βρετανίδα κέρδισε τον προτελευταίο αγώνα της σεζόν και έχει πλεονέκτημα ενόψει της αποψινής μάχης που κρίνει το πρωτάθλημα.

Η πρώτη πράξη του διπλού τελικού του W Series στο Circuit of the Americas ολοκληρώθηκε και έγειρε την πλάστιγγα σε ότι αφορά στη μάχη του τίτλου του 2021, προς την πλευρά της Τζέιμι Τσάντγουϊκ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Gazzetta, η Βρετανίδα είχε τονίσει το πόσο σημαντική είναι η δουλειά που έχει κάνει στην πίστα του Όστιν στον προσομοιωτή της Williams F1 και το απέδειξε στην πράξη.

O 23χρονη εκκίνησε από τη δεύτερη θέση του grid, δίπλα στην pole-woman Άμπι Πούλινγκ, την ώρα που η μεγάλη της αντίπαλος στη μάχη του τίτλου, Άλις Πάουελ, εκκινούσε μόλις δέκατη. Όλα αυτά, με τις δύο μεγάλες αντιπάλους στον θεσμό που συμμετέχουν αποκλειστικά εκπρόσωποι του όμορφου φύλου, να είναι ισόβαθμες!

Η Τσάντγουϊκ που κατέκτησε διά περιπάτου τον τίτλο του 2019 (πέρυσι η σεζόν ματαιώθηκε λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19), έκανε πολύ καλή εκκίνηση και στο χάος των πρώτων στροφών της αμερικανικής πίστας, κατάφερε να κλέψει τα ηνία.





Από εκείνο το σημείο και μετά, δεν κοίταξε ξανά πίσω. Αρχικά έχτισε μία διαφορά ασφαλείας και τη διαχειρίστηκε προς το τέλος, βλέποντας την καρό σημαία με προβάδισμα 1.2 δευτερολέπτων. Έτσι έφτασε στην τρίτη φετινή της νίκη στο W Series.

Πίσω της τερμάτισε η Έμα Κιμιλάινεν από τη Φινλανδία ενώ η Πάουελ έκανε ότι μπορούσε για να παραμείνει «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου. Έκανε καλή εκκίνηση, κέρδισε άμεσα θέσεις και σημείωσε σταθερή πρόοδο ώσπου στο τέλος έκανε και την αποφασιστική προσπέραση επί της Πούλινγκ, που την έφερε στο βάθρο.

