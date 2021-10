Οι μισοί οδηγοί έχουν νέα, εντυπωσιακά σχέδια στα κράνη (vid)

Η Formula 1 επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι οδηγοί θέλησαν να τιμήσουν τον αγώνα, με το μισό grid να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό.

Το 2021 η Formula 1 απέσυρε τον κανονισμό όπου απαγόρευε από τους οδηγούς να αλλάζουν κράνος κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε αυτούς που επιθυμούν να δοκιμάζουν νέα σχέδια να το πράττουν, με την πλειοψηφία των οδηγών να επιλέγει συγκεκριμένα Grand Prix.

Παραδοσιακά στο GP ΗΠΑ οι οδηγοί τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να διαφοροποιήσουν τα κράνη τους. Στο φετινό αγώνα όμως θα δούμε όχι έναν, όχι δύο ή τρεις, αλλά 10 διαφορετικούς οδηγούς να αγωνίζονται με ειδικά κράνη. Αυτοί είναι οι: Βάλτερι Μπότας, Λάντο Νόρις, Ντάνιελ Ρικάρντο, Σάρλ Λεκλέρ, Φερνάντο Αλόνσο, Λανς Στρολ, Γιούκι Τσουνόντα, Τζόρτζ Ράσελ, Μικ Σουμάχερ και Νικίτα Μαζέπιν.

Ο Βάλτερι Μπότας της Mercedes έχει έναν ειδικό κράνος που σχεδίασε η σύντροφός του, Τίφανι Κρόμουελ, στα χρώματα της πόλης του Όστιν.

Image credit: Mercedes-AMG

Ο Λάντο Νόρις επέλεξε έναν φαντασμαγορικό σχεδιασμό που παραπέμπει στο κράνος από την ταινία «Easy Rider» του 1969.

Image credit: McLaren

Από τη μεριά του, ο Ντάνιελ Ρικάρντο θέλησε να αποτίνει φόρο τιμής στο θρύλο του NASCAR, Ντέιλ Έρχαντ με τον ειδικό αυτό σχεδιασμό. Μάλιστα ο 32χρονος Αυστραλός οδήγησε το αυτοκίνητο με το οποίο αγωνίστηκε ο Αμερικανός θρύλος το 1984 στο πλαίσιο του GP ΗΠΑ.

Image credit: McLaren/Twitter

Ο Σάρλ Λεκλέρ από τη μεριά του, έχει ένα κράνος αφιερωμένο στα 20 χρόνια του προσωπικού του χορηγού Richard Mille.

Image credit: Ferrari

To κράνος που έχει ο Φερνάντο Αλόνσο αυτό το τριήμερο είναι εμπνευσμένο από τις εκρήξεις ηφαιστείων στη Λα Πάλμα της Ισπανίας. Μετά τον αγώνα, το κράνος θα τεθεί σε δημοπρασία, με τα χρήματα να πηγαίνουν στους πληγέντες από την καταστροφή.

Image credit: Alpine

Ο Λανς Στρολ από την άλλη προτίμησε ένα διαστημικό θέμα για το κράνος του, με τα αστέρια να είναι εμφανή σε όλη του την επιφάνεια.

