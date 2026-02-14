Παρακολουθήστε την ταχύτερη επίδοση του Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG από την πρώτη εβδομάδα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν.

Το πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 στο Σακχίρ και δεύτερο συνολικά για το 2026 ολοκληρώθηκε. Ταχύτερος οδηγός ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, με τη γερμανική ομάδα να κυριαρχεί στην κατάταξη.

Παρά τα προβλήματα αξιοπιστίας των δύο πρώτων ημερών, η W17 απέδωσε εξαιρετικά, με τις «φωνές» που τη θέλουν να είναι το ταχύτερο μονοθέσιο να εντείνονται. Ωστόσο ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, δείχνει με το δάχτυλο άλλη ομάδα ως το σημείο αναφοράς.

Ο ταχύτερος γύρος του Αντονέλι

Η ταχύτερη επίδοση του τριημέρου ήρθε την τελευταία ημέρα δια χειρός Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός έκανε τον ταχύτερο γύρο στο απογευματινό σκέλος πριν ξεκινήσει προσομοίωση αγώνα σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1:33,669.

Η επόμενη εβδομάδα

Η δράση στο Μπαχρέιν συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα με τρεις ακόμη ημέρες. Ομάδες και οδηγοί θα βρεθούν στην πίστα του Σακχίρ από τις 18-20 Φεβρουαρίου για το τελευταίο τεστ ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για το ξεκίνημα της σεζόν.

Στο δεύτερο τεστ του Μπαχρέιν αναμένουμε σημαντικές αναβαθμίσεις από την πλειονότητα των ομάδων, οι οποίες θέλουν να οριστικοποιήσουν τα πακέτα με τα οποία θα αγωνιστούν στο εναρκτήριο Grand Prix στην Αυστραλία.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion