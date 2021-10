GP ΗΠΑ FP1: Δυναμικό ξεκίνημα Μπότας, εντυπωσιακή η Mercedes

O Βάλτερι Μπότας ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, με τη Mercedes να είναι πολύ δυνατή στην αρχή του τριημέρου.

Η Formula 1 επέστρεψε στις HΠΑ και το Circuit of the Americas μετά από ένα χρόνο απουσίας, με τον Βάλτερι Μπότας να ξεκινά με το δεξί το αγωνιστικό τριήμερο όντας ο ταχύτερος οδηγός στο FP1. Οι θερμοκρασίες ήταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αγγίζοντας τους 30 βαθμούς σε αέρα και πίστα, κάτι το οποίο προβλημάτισε ιδιαίτερα τις ομάδες.

Η διαδικασία διεκόπη στα πρώτα λεπτά, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο σταμάτησε το μονοθέσιό του στην έξοδο της στροφής 12. Το μονοθέσιο του Ισπανού επέστρεψε στο γκαράζ, όπου οι μηχανικοί επισκεύασαν τη βλάβη και έδωσαν την ευκαιρία στον οδηγό τους να ολοκληρώσει πολύτιμους γύρους.

Not a good start to the session for Fernando Alonso, his Alpine comes to a halt



He hitches a ride back to the garage