Το GP ΗΠΑ μέσα από τα μάτια της Pirelli

H Pirelli εξηγεί το σκεπτικό της πίσω από την επιλογή ελαστικών για την πίστα του Όστιν.

Μετά από μια χρονιά (2020) όπου δεν έγινε αγώνας λόγω πανδημίας, το GP ΗΠΑ στο Όστιν επιστρέφει στο πρόγραμμα της Formula 1 με ένα λίγο διαφορετικό προφίλ. Το 2020 η πίστα στρώθηκε εν μέρει ξανά, στο 40% του μήκους της. Μολονότι δεν έχει μετρηθεί ακόμη η τραχύτητα της νέας ασφάλτου η Pirelli αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στο Όστιν, τον ίδιο συνδυασμό γομών με το 2019, βασιζόμενη στα διαθέσιμα στοιχεία.

Πρόκειται για τις μεσαίες γόμες της γκάμας: η C2 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή η C3 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτά τα ελαστικά ταιριάζουν καλά στην ευρεία γκάμα απαιτήσεων της διάσημης πίστας του Τέξας, που μπήκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα το 2012. Η διαδρομή έχει λίγο απ’ όλα, καθώς στη χάραξή της υπάρχουν στοιχεία από πολλές φημισμένες στροφές πιστών ανά τον πλανήτη.

Ο καιρός στο Τέξας αυτή την εποχή μπορεί να είναι απρόβλεπτος. Οι γόμες που επελέγησαν προσαρμόζονται εύκολα σε μια ευρεία ποικιλία θερμοκρασιών ενώ ο φετινός αγώνας είναι σχετικά πιο νωρίς στο ημερολόγιο από τον προπέρσινο.