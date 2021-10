Αυτά τα αυτοκίνητα θα επιτρέπονται στον Δακτύλιο

Στις 25 Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ ο νέος Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα επιτρέπεται η διεύλεση μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα.

Ο «Καθαρός Δακτύλιος» επιστρέφει από τις 25 Οκτωβρίου 2021, όταν το μέτρο τίθεται ξανά σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας. Σε αντίθεση με όσα είχαν αρχικά εξαγγελθεί σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία μόνο ηλεκτρικών οχημάτων, στην περιοχή που θα ισχύσει ο Δακτύλιος θα επιτρέπονται συγκεκριμένου τύπου αυτοκίνητα όπως:

τα ηλεκτρικά οχήματα

τα εκ κατασκευής φυσικού αερίου οχήματα

τα εκ κατασκευής υγραερίου οχήματα

τα υβριδικά οχήματα

τα οχήματα κατηγορίας Euro 6 που εκπέμπουν κάτω από 120 gr CO2.

Τα υπόλοιπα οχήματα θα κινούνται στο δακτύλιο με το σύστημα μονά – ζυγά. Παράλληλα περιορίζεται δραστικά ο αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν για κατ’ εξαίρεση κίνηση εντός του Δακτυλίου ενώ αναθεωρείται προς το αυστηρότερο, το πλαίσιο φορτοεκφορτώσεων. Συνολικά μόλις σε 280 διαφορετικά μοντέλα θα επιτρέπεται να διελεύσουν ελεύθερα στον Νέο Δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας από τις 25 Οκτωβρίου.

Όλα τα μοντέλα που κυκλοφορούν ελεύθερα στον Δακτύλιο

Audi

A3 Sportback 30 TFSI Hybrid: 1,0 TFSI 110 PS, 116 γρ./χλμ.

A3 Sportback 40 TFSI e S tronic: 1,4 TFSI 204 PS, 24 γρ./χλμ.

Α3 Sport Sedan 30 TFSI Hybrid S tronic: 1,0 TFSI, 112 γρ./χλμ.

Α3 Sport Sedan 30 TDI S tronic: 2,0 TDI 116 PS, 117 γρ./χλμ.

Α6 Sport 50 TFSI e quattro S tronic: plug in hybrid 2,0 TFSI 299 PS, 27 γρ./χλμ.

Q3 45 TFSI e S tronic: plug in hybrid 1,4 TFSI 245 PS, 37 γρ./χλμ.

Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic: plug in hybrid, 1,4 TFSI 245 PS, 38 γρ./χλμ.

Q5 50 TFSI e quattro S tronic: plug in hybrid, 2,0 TFSI 299 PS, 36 γρ./χλμ.

Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic: plug in hybrid 2,0 TFSI 299 PS, 35 γρ./χλμ.

Q7 55 TFSI e quattro Tiptronic: plug in hybrid 3,0 TFSI 381 PS, 57 γρ./χλμ.

Q8 60 TFSI e quattro Tiptronic: plug in hybrid 3,0 TFSI 462 PS, 64 γρ./χλμ

Q4 e-tron: electric, από 170 PS, 0 γρ./χλμ.

Q4 e-tron Sportback: electric, από 170 PS, 0 γρ./χλμ.

e-tron 50 & 55 quattro: electric, από 313 PS, 0 γρ./χλμ.

e-tron Sportback quattro: electric, από 313 PS, 0 γρ./χλμ.

e-tron GT: electric, από 476 PS, 0 γρ./χλμ.

BMW

116d: 1,5 diesel 116 PS, 118 γρ./χλμ.

118d: 2,0 diesel 150 PS, 120 γρ./χλμ.

216d Gran Coupe: 1,5 diesel 116 PS, 118 γρ./χλμ.,

218d Gran Coupe: 2,0 diesel 150 PS, 120 γρ./χλμ.

225xe Active Tourer: plug in hybrid, 1,5 220 PS, 35 γρ./χλμ.

320e: 2,0: plug-in hybrid, από 204 PS, 30 γρ./χλμ.

330e: plug-in hybrid, 2,0 292 PS, 30 γρ./χλμ.

330e xDrive: plug-in hybrid, 2,0 292 PS, 32 γρ./χλμ.

316d: 2,0 diesel 122 PS, 116 γρ./χλμ.

316d: 2,0 diesel 122 +11 PS, 115 γρ./χλμ.

318d: 2,0 diesel 150+11 PS, 116 γρ.χλμ.

320e Touring: plug-in hybrid, 2,0 204 PS, 32 γρ./χλμ.

320e xDrive Touring: plug-in hybrid, 2,0 204 PS, 35 γρ./χλμ.

330e Touring: plug-in hybrid, 2,0 292 PS, 32 γρ./χλμ.

330e xDrive Touring: plug-in hybrid, 2,0 292 PS, 36 γρ./χλμ.

520e: plug-in hybrid, 2,0 204 PS, 31 γρ./χλμ.

530e: plug-in hybrid, 2,0 292 PS, 31 γρ./χλμ.

530e xDrive: plug-in hybrid, 2,0 292 PS, 37 γρ./χλμ.

545e xDrive: plug-in hybrid, 3,0 381 PS, 38 γρ./χλμ.

520e Touring: plug-in hybrid, 2,0 204 PS, 35 γρ./χλμ.

530e Touring: plug-in hybrid, 2,0 299 PS, 35 γρ./χλμ.

530e xDrive Touring: plug-in hybrid, 2,0 292 PS, 41 γρ.χλμ.

745e: plug-in hybrid, 3,0 394 PS, 40 γρ./χλμ.

745Le: plug-in hybrid, 3,0 394 PS, 41 γρ./χλμ.

745Le xDrive: plug-in hybrid, 3,0 394 PS, 46 γρ./χλμ.

Χ1 xDrive25e: plug-in hybrid, 1,5 220 PS, 40 γρ./χλμ.

Χ2 xDrive25e: plug-in hybrid, 1,5 220 PS, 39 γρ./χλμ.

Χ3 xDrive 30e: plug-in hybrid, 2,0 292 PS, 44 γρ./χλμ.

iX3: electric, 286 PS, 0 γρ./χλμ.

Χ5 xDrive45e: plug-in hybrid, 3,0 394 PS, 27 γρ./χλμ.

i3: electric, από 170 PS, 0 γρ./χλμ.

iX: electric, από 326 PS, 0 γρ./χλμ.

Citroen

C1: 1,0 72 PS, 110 γρ./χλμ.

C3: 1,5 diesel 100 PS, 111 γρ./χλμ.

C4 C-Cross: 1,2 130 PS S&S, 120 γρ./χλμ.

C4 C-Cross: 1,5 diesel από 110 PS, από 113 γρ./χλμ.

C4 C-Cross: 1,5 diesel S&S EAT8, 130 PS, 120 γρ./χλμ.

e-C4 C-Cross: electric 136 PS, 0 γρ./ χλμ.

C-Elysee: 1,5 diesel 100 PS, 114 γρ./χλμ.

C5 Aircross: 1,6 Plug in hybrid 225 PS, 31 γρ./χλμ.

E-Spacetourer: electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

CUPRA

CUPRA Leon: 1,4 Plug-in hybrid, από 204 PS, 31 γρ./χλμ.

CUPRA Leon Sportstourer: 1,4 Plug-in hybrid 245 PS, 31 γρ./χλμ.

Dacia

Sandero Streetway: 1,0 65 PS, 117 γρ./χλμ.

Sandero Streetway: 1,0 90 PS, 116 γρ./χλμ.

Sandero Streetway: 1,0 LPG 100 PS, 106-113 γρ./χλμ.

Sandero Stepway: 1,0 LPG 100 PS, 114-119 γρ./χλμ.

DS

DS 3 Crossback: 1,5 diesel 110 PS, 119 γρ./χλμ.

DS 3 Crossback E-Tense: Electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

DS 7 Crossback E-Tense: 1,6 Plug in hybrid από 225 PS, 30 γρ./χλμ.

Fiat

Panda: 1,0 Hybrid, 70 PS, 120 γρ./χλμ.

Panda: City Cross 0,9 Twinair 70 PS 4X2, φυσικό αέριο, 110 γρ./χλμ.

Panda: 1,0 Hybrid Cross 70 PS, 120 γρ./χλμ.

500: 1,0 Hybrid 70 PS, από 114 γρ./χλμ.

500 Cabrio: 1,0 Hybrid 70 PS, από 115 γρ./χλμ.

Tipo: 1,3 diesel 95 PS, από 113 γρ./χλμ.,

Τipo: 1,6 diesel 130 PS, 118 γρ./χλμ.

Τipo Station Wagon: 1,3 diesel 95 PS, από 113 γρ./χλμ.

Tipo Station Wagon: 1,6 diesel 130 PS, από 115 γρ./χλμ.

Tipo Cross: 1,3 diesel 95 PS, 117 γρ./χλμ.

Τipo Sedan: 1,3 diesel 95 PS, από 110 γρ./χλμ.

Tipo Sedan: 1,6 diesel 130 PS, από 115 γρ./χλμ.

500 BEV: Electric, 0 γρ./χλμ.

Ford

Fiesta: 1,0 5d 100 PS, 119 γρ./χλμ.

Fiesta: 1,0 5d 125 PS mHEV, 115 γρ./χλμ.

Fiesta: 1,0 5d 155 PS mHEV, 115 γρ./χλμ.,

Focus: 1,0 125 PS mHEV, από 116 γρ./χλμ.

Focus: 1,5 diesel 120 PS, από 111 γρ./χλμ.

Focus: 1,0 155 PS mHEV, από 120 γρ./χλμ.

Focus Active: 1,5 diesel 120 PS, 114 γρ./χλμ.

Puma: 1,5 diesel 120 PS, 119 γρ./χλμ.,

Kuga: plug-in hybrid, 2,5 PHEV 225 PS, 32 γρ./χλμ.

Mustang Mach-E: electric, από 269 PS, 0 γρ./χλμ.

Εxplorer: 3,0 PHEV 457 PS, 71 γρ./χλμ.

Τourneo Custom: 1,0 PHEV 120 PS, 75 γρ./χλμ.

Honda

Jazz Hybrid: 1,5 109 PS, 102 γρ./χλμ.

Jazz Cross Star Hybrid: 1,5 109 PS, 110 γρ./χλμ.

e: ηλεκτρικό, 136 PS

Hyundai

i10: 1,0 από 67 PS, από 114 γρ./χλμ.

i20: 1,0 100 PS, 118 γρ./χλμ.

i20: 1,0 120 PS Hybrid, 120 γρ./χλμ.

i30: 1,0 120 PS Hybrid, 120 γρ./χλμ.

i30: 1,6 diesel 115 PS, 118 γρ./χλμ.

i30 Fastaback: 1,0 120 PS, 120 γρ./χλμ.

i30 Fastaback: 1,6 diesel 136 PS, 120 γρ./χλμ.

Kona: 1,6 Hybrid 141 PS, 114 γρ./χλμ.

Κona Electric: 136 PS, 0 γρ./χλμ.

Jaguar

E-Pace: 1,5 Plug in hybrid 300 PS, 44 γρ./χλμ.

F-Pace: 2,0 Plug in hybrid 404 PS, 49 γρ./χλμ.

Ι-Pace: electric 400 PS, 0 γρ./χλμ.

Jeep

Renegade: 1,3 Plug in Hybrid από 190 PS, 44 γρ./χλμ.

Compass: 1,3 Plug in Hybrid από 190 PS, 47 γρ./χλμ.

Wrangler: 2,0 Plug in Hybrid 380 PS, 79 γρ./χλμ.

KIA

Picanto: 1,0 67 PS, 115 γρ./χλμ.

Picanto: 1,2 84 PS, 117 γρ./χλμ.

Rio: 1,2 84 PS, 118 γρ./χλμ.

Rio: 1,0 100 PS, 116 γρ./χλμ.

Ceed: 1,0 120 PS, 119 γρ./χλμ.

XCeed: 1,6 Plug in hybrid 141 PS, 32 γρ./χλμ.

Niro: 1,6 Plug in hybrid 141 PS, 29 γρ./χλμ.

e-Niro: electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

e-Niro: electric 204 PS, 0 γρ./χλμ.

e-Soul: electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

e-Soul: electric 204 PS, 0 γρ./χλμ.

Land Rover

Discovery Sport: 1,5 Plug in Hybrid 300 PS, 44 γρ./χλμ.

Defender: 2,0 Plug in hybrid 404 PS, 75 γρ./χλμ.

Range Rover Evoque: 1,5 Plug in hybrid 300 PS, 44 γρ./χλμ.

Range Rover Velar: 2,0 Plug in hybrid 404 PS, 49 γρ./χλμ.

Range Rover Sport: 2,0 Plug in hybrid 404 PS, 72 γρ./χλμ.

Range Rover: 2,0 Plug in hybrid 404 Ps, 75 γρ./χλμ.

Lexus

UX 300e: Electric, 0 γρ./χλμ.

ΝΧ 450h: 2,5 Plug in Hybrid 309 PS, 20 γρ./χλμ.

ES 300h: 2,5 hybrid 178 PS, 119 γρ./χλμ.

Mazda

Mazda 2: 1,5 75 PS, 101 γρ./χλμ.

Mazda 2: 1,5 90 PS, από 100 γρ./χλμ.

Μazda 3: 2,0 186 PS, 120 γρ./χλμ.

MX-30: Electric, 0 γρ./χλμ.

Mercedes

EQA 250: Electric, 190 PS, 0 γρ./χλμ.

EQA 300 4MATIC: Electric, 228 PS, 0 γρ.χλμ.

EQA 350 4MATIC: Electric 292 PS, 0 γρ./χλμ.

ΕQC 400 4MATIC: Electric 408 PS, 0 γρ./χλμ.

EQS: Electric, από 333 PS, 0 γρ./χλμ.

Α160 d:1,5 diesel 95 PS, 118 γρ./χλμ

Α180 d: 1,5 diesel 116 PS, 118 γρ./χλμ.

Α160 d Sedan: 1,5 diesel 95 PS, 117 γρ./χλμ.

Α180 d Sedan: 1,5 diesel 116 PS, 117 γρ./χλμ.

Α250 e: 1,3 Plug in hybrid 218 PS, 22 γρ./χλμ.

Α250 e Sedan: 1,3 Plug in hybrid 218 PS, 21 γρ./χλμ.

Β250 e: 1,3 Plug in hybrid 218 PS, 25 γρ./χλμ.

CLA250 e: 1,3 Plug in hybrid 218 PS, 25 γρ./χλμ.

CLA250 e Shooting Brake: 1,3 Plug in Hybrid 218 PS, 25 γρ./χλμ.

C300 e: 2,0 Plug in hybrid 320 PS, 33 γρ./χλμ.

C300 de: 2,0 diesel Plug in hybrid 306 PS, 25 γρ./χλμ.

C200 d: 2,0 diesel από 163 + 20 PS, 116 γρ./χλμ.

Ε300 e: 2,0 Plug in hybrid 211+122 PS, 34 γρ./χλμ.

Ε300 e 4MATIC: 2,0 Plug in hybrid 211+122 PS, 39 γρ./χλμ.

Ε300 de: 2,0 diesel Plug in hybrid 306 PS, 33 γρ./χλμ.

Ε300 de 4MATIC: 2,0 diesel Plug in hybrid 306 PS, 36 γρ./χλμ.

Ε300 e Estate: 2,0 Plug in hybrid 320 PS, 38 γρ./χλμ.

Ε300 de Estate: 2,0 diesel Plug in hybrid 306 PS, 36 γρ./χλμ.

Ε300 de Estate 4MATIC: 2,0 diesel Plug in hybrid 306 PS, 37 γρ./χλμ.

GLA 250e: 1,3 Plug in hybrid 218 PS, 31 γρ./χλμ.

GLC 300e 4MATIC: 2,0 Plug in hybrid 320 PS, 44 γρ./χλμ.

GLC 300de 4MATIC: 2,0 diesel Plug in hybrid, 306 PS, 45 γρ./χλμ.

GLC 300e 4MATIC Coupe: 2,0 Plug in hybrid 320 PS, 44 γρ./χλμ.

GLC 300de 4MATIC Coupe: 2,0 diesel Plug in hybrid 306 PS, 45 γρ./χλμ.

GLE 350e 4MATIC: 2,0 Plug in hybrid 333 PS, 21 γρ./χλμ.

GLE 350de 4MATIC: 2,0 diesel Plug in hybrid 320 PS, 18 γρ./χλμ.

GLE 350de 4MATIC Coupe: 2,0 diesel Plug in hybrid 320 PS, 17 γρ./χλμ.

MINI

Cooper SE: Electric 184 PS, 0 γρ./χλμ.

Countryman SE ALL4: 1,5 Plug in hybrid 220 PS, 39 γρ./χλμ.

Mitsubishi

Spacestar: 1,0 71 PS, 118 γρ./χλμ.

Nissan

LEAF: Electric από 150 PS, 0 γρ./χλμ.

e-Evalia: Electric 109 PS, 0 γρ./χλμ.

Opel

Corsa: 1,2 75 PS, 117 γρ./χλμ.

Corsa: 1,2 100 PS, 117 γρ./χλμ.

Corsa: 1,5 diesel, 105 γρ./χλμ.

Corsa-e: Electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

Astra: 1,2 145 PS, 120 γρ./χλμ.

Astra: 1,5 diesel 105 PS, 114 γρ./χλμ.

Astra: 1,5 diesel 122 PS, 115 γρ./χλμ.

Astra Sports Tourer: 1,5 diesel 105 PS, 113 γρ./χλμ.

Astra Sports Tourer: 1,5 diesel 122 PS, 117 γρ./χλμ.

Crossland: 1,5 diesel 110 PS, 120 γρ./χλμ.

Mokka: 1,5 diesel 110 PS, 118 γρ./χλμ.

Mokka-e: Electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

Grandland PHEV: 1,6 Plug in hybrid 224 PS, 35 γρ./χλμ.

Grandland PHEV: 1,6 Plug in hybrid 300 PS, 36 γρ./χλμ.

Zafira Life-e: Electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

Peugeot

108: 1,0 72 PS, 110 γρ./χλμ.

208: 1,2 75 PS, 119 γρ./χλμ.

208: 1,2 100 PS, 115 γρ./χλμ.

208: 1,5 diesel 100 PS, 106 γρ./χλμ.

e-208: Electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

301: 1,5 diesel 100 PS, 114 γρ./χλμ.

2008: 1,5 diesel 110 PS, 116 γρ./χλμ.

e-2008: Electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

3008: 1,6 Plug in hybrid 225 PS, 31 γρ./χλμ.

3008: 1,6 Plug in hybrid 300 PS, 30 γρ./χλμ.

e-Travaller: Electric 136 PS, 0 γρ./χλμ.

508: 1,5 diesel 130 PS, 120 γρ./χλμ.

508: 1,6 Plug in hybrid 225 PS, 28 γρ./χλμ.

508 Station Wagon: 1,6 Plug in hybrid 225 PS, 30 γρ./χλμ

Porsche

Taycan: Electric από 408 PS, 0 γρ./χλμ.

Taycan Cross Turismo: Electric από 408 PS, 0 γρ./χλμ.

Panamera E-Hybrid: Plug in Hybrid 462 PS, 50 γρ./χλμ.

Panamera Sport Turismo E-Hybrid: Plug in Hybrid 462 PS, 50 γρ./χλμ.

Cayenne E-Hybrid: Plug in Hybrid 462 PS, 71 γρ./χλμ.

Cayenne E-Hybrid Coupe: Plug in Hybrid 462 PS, 73 γρ./χλμ.

Renault

Twingo: 1,0 65 PS, 116 γρ./χλμ.

Clio: 1,0 TCe 90 PS, 117 γρ./χλμ.

Clio: 1,0 ΤCe 100 PS LPG, 107 γρ./χλμ.

Clio: 1,5 Blue dCi 100 PS, 107 γρ./χλμ.

Clio: Hybrid E-TECH 140 PS, 96 γρ./χλμ.

Captur: 1,0 TCe 100 PS LPG, 117 γρ./χλμ.

Captur: 1,6 Plug in Hybrid 160 PS, 32 γρ./χλμ.

Arkana: 1,6 Hybrid 145 PS, 112 γρ./χλμ.

SEAT

Ibiza: 1,0 95 PS, 118 γρ./χλμ.

Ibiza: 1,0 110 PS, 116 γρ./χλμ.

Ibiza: 1,0 90 PS φυσικό αέριο, 101 γρ./χλμ.

Arona: 1,0 110 PS, 119 γρ./χλμ.

Arona: 1,0 90 PS φυσικό αέριο, 103 γρ./χλμ.

Leon: 1,5 130 PS φυσικό αέριο, 105 γρ./χλμ.

Leon: 1,4 204 PS Plug in hybrid, 27 γρ./χλμ.

Leon: 2,0 diesel από 115 PS, από 115 γρ./χλμ.

Leon Sportourer: 1,5 130 φυσικό αέριο, 105 γρ./χλμ.

Leon Sportourer: 1,4 204 PS Plug in hybrid, 30 γρ./χλμ.

Tarraco: 1,4 Plug in hybrid 245 PS, 47 γρ./χλμ.

Skoda

Scala: 1,0 95 PS, 118 γρ./χλμ.

Scala: 1,0 φυσικό αέριο 90 PS, 98 γρ./χλμ.

Scala: 1,0 110 PS, 119 γρ./χλμ.

Κamiq: 1,0 φυσικό αέριο 90 PS, 100 γρ./χλμ.

Οctavia Grand Coupe: 1,0 110 PS, 116 γρ./χλμ.

Octavia Grand Coupe: 1,5 φυσικό αέριο 131 PS, 99 γρ./χλμ.

Octavia Grand Coupe: 1,5 150 PS, 120 γρ./χλμ.

Octavia Grand Coupe: 2,0 diesel από 116 PS, από 108 γρ./χλμ.

Octavia iV Grand Coupe: 1,4 Plug in hybrid από 204 PS, 22 γρ./χλμ.

Octavia Sports Wagon: 1,0 110 PS, 119 γρ./χλμ.

Octavia Sports Wagon: 1,5 φυσικό αέριο 131 PS, 101 γρ./χλμ.

Octavia Sports Wagon: 2,0 diesel από 150 PS, από 113 γρ./χλμ.

Octavia Sports Wagon iV: 1,4 Plug in hybrid από 204 PS, 24 γρ./χλμ.

Superb iV: 1,4 Plug in hybrid 218 PS, 25 γρ./χλμ.

Enyaq iV: Electric από 148 PS, 0 γρ./χλμ.

smart

fortwo coupe EQ 81 PS Electric, 0 γρ./χλμ.

fortwo cabrio EQ 81 PS Electric, 0 γρ./χλμ.

forfour EQ 81 PS Electric, 0 γρ./χλμ.

Suzuki

Ignis: 1,2 hybrid 83 PS, 110 γρ./χλμ.

Swift: 1,2 hybrid 83 PS, 106 γρ./χλμ.

Swace: 1,8 Hybrid 122 PS, 99 γρ./χλμ.

Across: 2,5 Plug in hybrid 306 PS, 22 γρ./χλμ.

Tesla

Model 3: Electric από 238 PS, 0 γρ./χλμ.

Model Y: Electric από 271 PS, 0 γρ./χλμ.

Model S: Electric από 670 PS, 0 γρ./χλμ.

Model X: Electric από 670 PS, 0 γρ./χλμ.

Toyota

Aygo: 1,0 72 PS, 113 γρ./χλμ.

Υaris: 1,5 Hybrid 116 PS, 91 γρ./χλμ.

Yaris Cross: 1,5 Hybrid 116 PS, 100 γρ./χλμ.

Corolla: 1,8 Hybrid 122 PS, 101 γρ./χλμ.

Corolla: 2,0 Hybrid 180 PS, 117 γρ./χλμ.

Corolla Touring Sports: 1,8 Hybrid 122 PS, 103 γρ./χλμ.

Corolla Touring Sports: 2,0 Hybrid 180 PS, 119 γρ./χλμ.

C-HR: 1,8 Hybrid 122 PS, 110 γρ./χλμ.

C-HR: 2,0 Hybrid 184 PS, 119 γρ./χλμ.

Prius: 1,8 Hybrid 122 PS, 94 γρ./χλμ.

Prius: 1,8 Plug in hybrid 130 PS, 28 γρ./χλμ.

RAV4: 2,5 Plug in hybrid 306 PS, 22 γρ./χλμ.

Volvo

XC40 Recharge: 1,5 Plug in hybrid από 211 PS, από 47 γρ./χλμ.

XC60 Recharge: 2,0 Plug in hybrid 350 & 456 PS, από 24 γρ./χλμ.

ΧC90 Recharge: 2,0 Plug in hybrid 456 PS, από 28 γρ./χλμ.

S60 Recharge: 2,0 Plug in hybrid 456 PS, από 19 γρ./χλμ.

V60 Recharge: 2,0 Plug in hybrid 350 PS, από 20 γρ./χλμ.

S90 Recharge: 2,0 Plug in hybrid 456 PS, από 19 γρ./χλμ.

Volkswagen

up!: 1,0 65 PS, 106 γρ./χλμ.

eco up!: 1,0 φυσικό αέριο 68 PS, 104 γρ./χλμ.

e-up!: electric 83 PS, 0 γρ./χλμ.

Polo: 1,0 95 PS, 118 γρ./χλμ.

Polo: 1,0 φυσικό αέριο 90 PS, 100 γρ./χλμ.

Golf: 1,0 eTSI MHEV 110 PS DSG, 118 γρ./χλμ.

Golf: 2,0 TDI 150 PS DSG, 118 γρ./χλμ.

Golf: 1,5 φυσικό αέριο 130 PS, 110 γρ./χλμ.

Golf: 1,4 Plug in hybrid από 204 PS, από 21 γρ./χλμ.

Tiguan : 1,4 Plug in hybrid 245 PS, 41 γρ./χλμ.

Passat: 1,4 Plug in hybrid 218 PS, 26 γρ./χλμ.

Touareg R: 3,0 Plug in hybrid 462 PS, 61 γρ./χλμ.

ID.3: electric από 150 PS, 0 γρ./χλμ.

ID.4: electric από 149 PS, 0 γρ./χλμ.