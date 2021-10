Το dress code για το GP Σαουδικής Αραβίας

Όσοι ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία για τον αγώνα της Formula 1 πρέπει να προσέχουν τι θα φορούν.

Η Σαουδική Αραβία είναι μια από τις πιο συντηρητικές χώρες όσον αφορά τα ήθη και τα έθιμα. Το ισλαμικό κράτος της Μέσης Ανατολής δεν επέτρεπε καν την είσοδο τουριστών και μόνο πρόσφατα έχει αρχίσει να κάνει δειλά-δειλά τα πρώτα του βήματα προς την εξωστρέφεια. Μέρος αυτής της στροφής είναι η διοργάνωση διεθνών αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού, που ξεκίνησε με τα ePrix της Formula E και φέτος για πρώτη φορά θα διεξαχθεί αγώνας Formula 1.

Παρά τα πρόσφατα ανοίγματα, ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν κανόνες για το ντύσιμο των επισκεπτών στη Σαουδική Αραβία. Οι διοργανωτές έχουν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να φορά κανείς.

Για τους άνδρες, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Απαγορεύονται οι αμάνικες μπλούζες, τα κοντά παντελόνια, τα σκισμένα τζιν και φυσικά να κυκλοφορεί κάποιος χωρίς μπλούζα. Για τις γυναίκες οι περιορισμοί είναι πολύ περισσότεροι. Γενικά, δεν επιτρέπεται να έχουν ακάλυπτους τους ώμους και τα γόνατά τους. Δεν επιτρέπονται τα πολύ εφαρμοστά ρούχα, τα κοντά φορέματα και φούστες, τα σκισμένα τζιν και φυσικά τα μαγιό.

Το θετικό είναι ότι στις αρχές του Δεκεμβρίου (3-5/12) που θα διεξαχθεί ο αγώνας οι θερμοκρασίες θα είναι πιο φυσιολογικές, καθώς δεν θα υπάρχει η αφόρητη ζέστη του καλοκαιριού σε αυτές τις περιοχές.

Today we received the "dress code" for Jeddah grand prix...

if I understand well as a man I cannot wear short pants, so I will buy some kilts as not allowed only for women

like we say in French ”mieux vaut en rire...” pic.twitter.com/osKp4yCWcX