Πώς η Pirelli θα «ξεκλειδώσει» τα μυστικά της Τουρκίας

H Formula 1 ταξιδεύει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Τουρκία και το Ιστανμπούλ Παρκ, όπου θα συνεχιστεί η εντυπωσιακή μάχη του φετινού πρωταθλήματος.

Ο 16ος αγώνας της χρονιάς είναι λίγα 24ωρα μακριά, με ομάδες και οδηγούς να ρίχνονται στη μάχη της απαιτητικής πίστας της Κωνσταντινούπολης. Το GP Τουρκίας επέστρεψε στο πρόγραμμα αγώνων της Formula 1 το 2020 εν μέσω πανδημίας της Covid-19, όμως η νέα ασφαλτόστρωση έκανε μαρτύριο την οδήγηση λόγω της ελάχιστης πρόσφυσης.

Οι διοργανωτές φέτος έχουν πάρει μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο, με την Pirelli να φέρνει τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας μας: η C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Η απόφαση να φέρει πιο μαλακές γόμες βασίστηκε στα δεδομένα που συλλέξαμε πέρυσι. Αυτά δείχνουν μια πίστα με μέσο επίπεδο τραχύτητας και πρόσφυσης. Η επιφάνεια είναι εξαιρετικά γλιστερή στην αρχή αλλά μετά βελτιώνεται πολύ γρήγορα.

Η πίστα είχε στρωθεί εκ νέου με ασφαλτοτάπητα πέρυσι ακριβώς πριν το GP Τουρκίας. Από τότε η άσφαλτος ωρίμασε λίγο ενώ θα είναι καθαρισμένη με νερό υψηλής πίεσης. Οπότε οι οδηγοί φέτος θα έχουν στη διάθεσή τους καλύτερη πρόσφυση λόγω των πιο μαλακών γομών, της μεγαλύτερης τραχύτητας και πιθανώς υψηλότερων θερμοκρασιών σε σύγκριση με πέρυσι.

Χαρακτηριστικά πίστας

Η πιο γνωστή στροφή στο Ιστανμπούλ Παρκ είναι η στροφή 8, είναι μια από τις πιο απαιτητικές στροφές στη Formula 1. Είναι πολύ παρατεταμένη 640 μέτρα (το 12% ενός γύρου) και η διέλευσή της γίνεται με υψηλή ταχύτητα ενώ υπάρχουν πολλές κορυφές. Εκεί ασκούνται δυνάμεις που ξεπερνούν τα 5g στα μονοθέσια και στα ελαστικά. Ως αποτέλεσμα η Τουρκία είναι μια πίστα απαιτητική από τα ελαστικά: υψηλό ποσοστό δυνάμεων μεταφέρονται μέσω αυτών. Οι κλίσεις στις αεροτομές είναι υψηλές ώστε να πιέζονται καλύτερα τα ελαστικά στο έδαφος.

Πολλές ακόμη στροφές ασκούν υψηλές δυνάμεις στα ελαστικά. Η στροφή 1 έχει κατηφορική κλίση πριν ανηφορίσει ξανά ενώ και η πίσω ευθεία έχει ένα ύψωμα (χάσιμο) που ονομάζεται ‘Faux Rouge’ καθώς μοιάζει με το αντίστοιχο στο Σπα. Συνολικά στην πίστα αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο μια επίπεδη περιοχή χωρίς υψομετρικές διακυμάνσεις. Ο καιρός φέτος είναι ένα ερωτηματικό καθώς είμαστε ένα μήνα πιο νωρίς από πέρυσι. Η βροχή κυριάρχησε στον αγώνα του 2020, οπότε οι ομάδες δεν έχουν διαθέσιμα στοιχεία ειδικά από τη γόμα C4 που πάει για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη.

Ο αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, Μάριο Ίσολα, δήλωσε για το επερχόμενο GP Τουρκίας. «Η Τουρκία ήταν ένας από τους πιο δραματικούς και απρόβλεπτους αγώνες πέρυσι, κυρίως λόγω της πολύ γλιστερής επιφάνειας, αυτό οφείλονταν στην ελάχιστη πρόσφυση της καινούργιας ασφάλτου. Η ολισθηρότητα έγινε χειρότερη λόγω της βροχής και αυτό αιφνιδίασε πολλούς. Αυτός είναι ο λόγος που φέτος επιλέξαμε πιο μαλακές γόμες καθώς ο αγώνας γίνεται ένα μήνα νωρίτερα. Λογικά οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες. Λόγω της επιλογής γομών η πίστα θα καθαριστεί με νερό υψηλής πίεσης αυτό λογικά θα προσδώσει μεγαλύτερη τραχύτητα και πρόσφυση. Πιθανόν οι πιο μαλακές γόμες να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο φθοράς από πέρυσι. Αυτό θα το μάθουμε επιτόπου, οπότε η δουλειά στις ελεύθερες δοκιμές θα είναι πολύ χρήσιμη. Πέρυσι καθώς υπήρχαν πολλά νέα πράγματα κάναμε μια συντηρητική προσέγγιση φέρνοντας τις πιο σκληρές γόμες. Επιλέγοντας ένα επίπεδο πιο μαλακές γόμες φέτος, πιθανόν διευρύνουμε τις επιλογές στρατηγικής στον αγώνα».

Η δράση ξεκινά την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 11:30 ώρα Ελλάδος με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Image credit: Pirelli