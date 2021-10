Η Red Bull «ντύθηκε» στα λευκά της Honda για το GP Τουρκίας (pics & vid)

Η Red Bull Racing θα τρέξει στο GP Τουρκίας με ειδικό χρωματισμό, που είναι αφιερωμένος στη Honda, τον προμηθευτή των κινητήρων της.

Η Honda θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του 2021 και η Red Bull θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον προμηθευτή κινητήρων της με έναν ειδικό χρωματισμό. Η RB16B ντύνεται στα λευκά αυτό το τριήμερο, αναπαριστώντας τη Honda RA272 που κατέκτησε την πρώτη νίκη της Honda στη Formula 1.

Αρχικά, ο επετειακός χρωματισμός ήταν προγραμματισμένος να παρουσιαστεί στο GP Ιαπωνίας. Όμως η πανδημία της Covid-19 έφερε την ακύρωση του αγώνα και για το 2021.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Red Bull Racing να έχει ειδικούς σχεδιασμούς. Κατά το παρελθόν, έχουμε δει τα μονοθέσια των «ταύρων» να αλλάζουν εμφάνιση σε επίσημους αγώνες, ενώ μέχρι το 2019 στις χειμερινές δοκιμές η αυστριακή ομάδα χρησιμοποιούσε χρωματισμούς καμουφλάζ.

Η AlphaTauri αναμένεται επίσης να αγωνιστεί στο GP Τουρκίας με διαφοροποιημένο σχεδιασμό, έχοντας στην πίσω αεροτομή της τη λέξη «ευχαριστώ» στα ιαπωνικά.

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ολοένα και περισσότερες ομάδες να αγωνίζονται με one-off χρωματισμούς. Το 2019 η Mercedes στο GP Γερμανίας είχε αλλάξει τον σχεδιασμό της, η Ferrari το 2020 στο GP Τοσκάνης αγωνίστηκε με ένα πολύ πιο σκούρο κόκκινο χρώμα, ενώ η McLaren στο GP Μονακό του 2021 κέντρισε τα βλέμματα με το εντυπωσιακό χρωματισμό Gulf στην MCL35M.

Δείτε το παρακάτω βίντεο της Red Bull Racing που αποκαλύπτει τα επετειακά χρώματα για το GP Τουρκίας.

The 𝗙𝗨𝗟𝗟 reveal Unveiling our very special livery for the #TurkishGP pic.twitter.com/mcgQldasiH