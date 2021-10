Πιο Honda από ποτέ η Red Bull στην Τουρκία (vid)

Η Red Bull Racing θα αγωνιστεί με ένα διαφορετικό χρωματισμό, που είναι αφιερωμένος στην ιστορία της Honda στη Formula 1, στο GP Τουρκίας, γιορτάζοντας τη μεταξύ τους συνεργασία.

H Red Bull Racing Honda, όπως και η AlphaTauri, θα εμφανιστούν με ένα διαφορετικό πρόσωπο στην Τουρκία. Για τον 15ο αγώνα της σεζόν, οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με έναν επετειακό χρωματισμό που είναι αφιερωμένος στη Honda, με το λευκό χρώμα να κυριαρχεί στα μονοθέσια.

Αρχικά, ο επετειακός χρωματισμός ήταν προγραμματισμένος να παρουσιαστεί στο GP Ιαπωνίας. Όμως η πανδημία της Covid-19 έφερε την ακύρωση του αγώνα και φέτος. Όμως η Red Bull δεν ματαίωσε την αφιέρωση αυτή προς τη Honda, με το μονοθέσιό της να είναι στα χρώματα της RA272 που κατέκτησε την πρώτη νίκη της ιαπωνικής φίρμας στη Formula 1. Το μονοθέσιο της AlphaTauri θα φέρει τη λέξη «arigato», που σημαίνει «ευχαριστώ» στα ιαπωνικά.

O επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, δήλωσε. «Όλοι ανυπομονούσαμε να δώσουμε στους οπαδούς της Honda την ευκαιρία να γιορτάσουν την άκρως πετυχημένη μας συνεργασία εντός έδρας στη Σουζούκα. Με τον αγώνα να πέφτει θύμα της πανδημίας, δεν γινόταν να μην αποτίσουμε φόρο τιμής στη Honda και τους τρομερούς οπαδούς της, φέρνοντας λίγη από την κληρονομιά της στην Κωνσταντινούπολη. Ο χρωματισμός που επιλέξαμε για τα μονοθέσιά μας αντιπροσωπεύει την ιστορία της Honda στη Formula 1 και ευελπιστούμε να δώσουμε στους οπαδούς ακόμα μια νίκη στα θρυλικά αυτά χρώματα».

