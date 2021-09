H απόφαση που έδωσε στον Νόρις την παρθενική του pole position

Οι κατατακτήριες του GP Ρωσίας απέδειξαν για ακόμα μια φορά πως ο θρίαμβος από την αποτυχία κρίνεται σε αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Λάντο Νόρις έγραψε ιστορία στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ρωσίας παίρνοντας την πρώτη του pole position στην καριέρα του στη Formula 1. Ο καιρός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα τελικά αποτελέσματα με τους πιο γενναίους να αλλάζουν σε ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα στα τελευταία λεπτά.

Η McLaren ήταν μια από τις ομάδες που δεν είχε τίποτα να χάσει, με τον Νόρις στην τελευταία του προσπάθεια με το 1:41.993 να παίρνει την pole, δύο εβδομάδες μετά τη νίκη της ομάδας στην Μόντσα.

Στο βίντεο που θα δούμε παρακάτω, ο Νόρις ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον αρχιμηχανικό του, Ουίλιαμ Τζόζεφ, για το πώς είναι οι συνθήκες στην πίστα και τι ελαστικά θα βάλουν στα μονοθέσια.

Εν τέλει, ο Νόρις έκανε την επιλογή της τελευταίας στιγμής και ρίσκαρε με τα μαλακά ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα και έγινε τέταρτος νεότερος οδηγός που το καταφέρνει αυτό σε ηλικία 21 ετών και 316 ημερών.

Listen in on the radio as @LandoNorris and @McLarenF1 make the key decision that earned them pole position in Sochi#RussianGP #F1 pic.twitter.com/qm7A58slVF