GP Ιταλίας: Ονειρική νίκη Ρικάρντο και 1-2 της McLaren

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο GP Ιταλίας γράφοντας ιστορία για την McLaren που έκανε το 1-2, σε έναν αγώνα που οι πρωτοπόροι του τίτλου, Χάμιλτον και Φερστάπεν συγκρούστηκαν και πάλι.

Το GP Ιταλίας γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Formula 1, με τον Ντάνιελ Ρικάρντο να παίρνει μια τεράστια νίκη για λογαριασμό της McLaren μέσα στη Μόντσα. Ο Αυστραλός έκανε μια εξαιρετική εκκίνηση και έστριψε 1ος στη στροφή 1 και οδήγησε τον αγώνα έχοντας απίστευτο ρυθμό. Άντεξε στην πίεση του Μαξ Φερστάπεν στην αρχή του αγώνα, ενώ στο δεύτερο μισό κράτησε πίσω του τον teammate του, Λάντο Νόρις. Η McLaren είχε εξαιρετική στρατηγική, πολύ γρήγορα pit-stop και στο τέλος μάλιστα ο Αυστραλός έκανε τον ταχύτερο γύρο και πήρε 26 βαθμούς και την πρώτη του νίκη από το GP Μονακό του 2018. Ο Λάντο Νόρις ολοκλήρωσε ένα ιστορικό 1-2 για την McLaren έχοντας τρομερές μάχες με τους Λιούις Χάμιλτον, Σάρλ Λεκλέρ και Σέρτζιο Πέρεζ. Όμως έκανε τα αδύνατα δυνατά, είχε πολύ δυνατό ρυθμό και πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του. Με το 1-2 η McLaren ανέκτησε την 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ο Βάλτερι Μπότας έκλεισε το βάθρο των νικητών με μια εξαιρετική εμφάνιση από την τελευταία θέση. Ο οδηγός της Mercedes είχε τρομερό ρυθμό, πέρασε τους πάντες και κατάφερε να πάρει υπερπολίτιμους βαθμούς για την ομάδα του στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Για δεύτερη φορά στο 2021, οι Φερστάπεν και Χάμιλτον είχαν επαφή και αυτή τη φορά τέθηκαν εκτός αγώνα. Οι δύο οδηγοί βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στη στροφή 2, με τον οδηγό της Red Bull να χτυπά πάνω στο κερμπ και να εκτοξεύεται πάνω στο μονοθέσιο της Mercedes. O πίσω δεξί τροχός του χτύπησε το κράνος του Χάμιλτον, με τους δύο να βγαίνουν εκτός αγώνα. Το λόγο θα έχουν πλέον οι αγωνοδίκες.

Race stewards will be reviewing the Hamilton/Verstappen incident after the race



LAP 30/53: Safety Car out on track#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/bjITEjBUQQ