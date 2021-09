GP Ιταλίας FP1: Ταχύτερος με διαφορά ο Χάμιλτον

O Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ιταλίας, μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τη Red Bull Racing και πλέον όλοι ετοιμάζονται για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Η Formula 1 επέστρεψε στο «ναό της ταχύτητας» για το GP Ιταλίας, με τον Λιούις Χάμιλτον να κυριαρχεί στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών για λογαριασμό της Mercedes. Οι οδηγοί είχαν μόλις 60 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να προετοιμαστούν τόσο για τις κατατακτήριες αλλά και για τον αγώνα.

Με τον δεύτερο Αγώνα Sprint να διεξάγεται αυτό το τριήμερο, οι ομάδες έχουν πολύ λιγότερο χρόνο, ώστε να αξιολογήσουν δεδομένα και να βρουν το κατάλληλο set-up για κατατακτήριες και αγώνα. Παρά τα όσα είδαμε σε Βέλγιο και Ολλανδία, στο FP1 δεν είδαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

The clock ticks down in FP1... but you could be forgiven for thinking it's already qualifying! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/vgJJPEuoXO