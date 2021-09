GP Ολλανδίας FP2: Ταχύτερος ο Λεκλέρ, 1-2 η Ferrari

O Σάρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ολλανδίας, με τον Λιούις Χάμιλτον να αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα.

Η δράση για το GP Ολλανδίας συνεχίστηκε στην πίστα του Ζάντβορτ, με τον Σάρλ Λεκλέρ να φέρνει τη Ferrari στην κορυφή των χρόνων στο FP2, δείχνοντας τη δυναμική της SF21. Τα χαμόγελα επέστρεψαν στο γκαράζ της Scuderia, που έκανε το 1-2. Όμως στα 60 λεπτά που είχε διάρκεια η διαδικασία, είδαμε δύο φορές την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

Η πρώτη φορά που η διαδικασία διεκόπη ήταν στα πρώτα 6 λεπτά, όταν ο Λιούις Χάμιλτον αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του και σταμάτησε στη στροφή 8. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδείξεις χαμηλής πίεσης λαδιού στον κινητήρα, που μπορεί να οφείλεται σε διαρροή. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για τον Βρετανό, ο οποίος έχασε μία ολόκληρη ώρα δράσης και έχει πλέον μειονέκτημα για τη συνέχεια του τριημέρου.

RED FLAG Hamilton has stopped by the side of the track "Losing power" he reports #DutchGP #F1 pic.twitter.com/JnRw1J1BoE

Η δεύτερη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε όταν ο Νικίτα Μαζέπιν της Haas έχασε τον έλεγχο κατά το φρενάρισμα στη στροφή 11. Ο Ρώσος κόλλησε στην αμμοπαγίδα και δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Mazepin is out of the car and has hitched a ride back to the pits with the Medical Car #DutchGP #F1 pic.twitter.com/z7NGuH15s8