7 λόγοι που θα μας λείψει ο Κίμι Ράικονεν (pics & vids)

Ο Φινλανδός δίνει τέλος στην σπουδαία καριέρα του στη Formula 1 και το Gazzetta επιλέγει τις καλύτερες στιγμές του

Δεν ήταν έκπληξη, το περιμέναμε. Όμως επίσης δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως τελικά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για το άκουσμα της είδησης. Ο Κίμι Ράικονεν αποχωρεί από τη Formula 1 στο τέλος της σεζόν που διανύουμε, ρίχνοντας τίτλους τέλους σε μία καριέρα που απλώνεται σε μία εικοσαετία!

Ένας τίτλος, 18 pole positions, 21 νίκες, 46 ταχύτεροι γύροι 103 βάθρα, 1865 κερδισμένοι βαθμοί είναι ο έως τώρα ψυχρός απολογισμός της πορείας των 344 Grand Prix του «Iceman» στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όμως ο Φινλανδός, είναι μία από τις «larger than the sport» προσωπικότητες. Από την πρώτη του μέρα στο σπορ, ακολούθησε τον δικό του, λιγομίλητο δρόμο. Έκανε τα πάντα με τον δικό του τρόπο. Και γι’ αυτό το κοινό τον λάτρεψε.

Ο Κίμι κρεμάει τη φανέλα με το #7 και ακολουθούν ισάριθμοι λόγοι για τους οποίους θα μας λείψει!

Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, πράγμα που έχει πλήρη εφαρμογή στην ιστορία αυτή. Λίγοι οδηγοί που έχουν περάσει από το grid της Formula 1 είχαν το ταλέντο του Φινλανδού αλλά το ταμείο λέει πως αποχωρεί με μόνο ένα τίτλο στο ενεργητικό του. Λίγο η έλλειψη αξιοπιστίας της McLaren στη θητεία του εκεί, λίγο τα αιώνια προβλήματα της Ferrari, λίγο η διετής απουσία του σε μία περίοδο που ήταν ενδεχομένως στην κορύφωση της καριέρας του, τον κράτησαν σε αυτή τη χαμηλή συγκομιδή.

What's your favourite Kimi Raikkonen memory? 💭



We've done our best to narrow it down to 🔟 epic moments here!#F1