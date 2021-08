Κάτι ετοιμάζει ο Φερνάντο Αλόνσο (pics)

O Φερνάντο Αλόνσο με ένα αινιγματικό tweet, γραμμένο σε κώδικα, προανήγγειλε μια σημαντική ανακοίνωση, δημιουργώντας αέρα μυστηρίου.

Ο Φερνάντο Αλόνσο θέλησε να «ρίξει» το ίντερνετ με το tweet του σε κώδικα και μετέτρεψε τους εκατομμύρια ακόλουθούς του σε ντεντέκτιβ για το τι μπορεί να εννοεί ο δις πρωταθλητής της Formula 1. Το πρωί της Τετάρτης 25 Αυγούστου στο λογαριασμό του στο twitter εμφανίστηκε το παρακάτω.

Τα «λαγωνικά» του Twitter έσπευσαν να αποκρυπτογραφήσουν το μύνημα, που ήταν γραμμένη με τον κώδικα vigenere. η αποκωδικοποίηση έδωσε την εξής φτάση: «Έρχεται μεγάλη είδηση σύντομα. Και για να σας πειράξω όλους, κάνω το tweet αυτό σε κώδικα».

Ο teammate του στην Alpine, Εστεμπάν Οκόν, απάντησε στον Αλόνσο επίσης σε κωδικοποιημένη μορφή, λέγοντας: «Βάζω στοίχημα πως όλοι θα βρουν αυτό που θα ανακοινώσεις αμέσως».

Ο Αλόνσο δεν έχασε την ευκαιρία να μεγαλώσει το μυστήριο απαντώντας: «Θα δούμε, θα δούμε. Έχουν όλοι 24 ώρες για να το βρουν».

Η απάντησή του σημαίνει πως πριν από τη Συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης, στο πλαίσιο του GP Βελγίου, θα γίνει η αποκάλυψη για αυτό που «σκαρώνει» ο Αλόνσο. Φυσικά τα σενάρια έχουν πάρει φωτιά. Αρχικά, το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με την Alpine έπεσε στο τραπέζι, όμως το συμβόλαιό του έχει διάρκεια 2+1 χρόνια, δηλαδή έως το 2023. Μοιάζει δύσκολο να προβούν σε ανανέωση τόσο γρήγορα οι δύο πλευρές, αλλά ποτέ μη λες ποτέ.

Ένα δεύτερο ενδεχόμενο αποτελεί η εμπλοκή της Alpine στην κατηγορία Hypercar των αγώνων αντοχής. To σαββατοκύριακο που μας πέρασε διεξήχθηκε ο 24ωρος αγώνας του Λε Μαν, στον οποίο η Alpine τερμάτισε στην 3η θέση. Οι πληροφορίες αναφέρυν πως η γαλλική φίρμα έδωσε το πράσινο φως για πρόγραμμα Hypercar, το οποίο θα ξεκινήσει το 2023, και ο Αλόνσο είναι υποψήφιος για να αγωνιστεί με την Alpine στο θρυλικό αγώνα. Άλλωστε, ο Ισπανός βρέθηκε στο «Σιρκουί του Σάρτ» πριν από την έναρξη του αγώνα και πραγματοποίησε γύρο επίδειξης με μονοθέσιο Formula 1.

