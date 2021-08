Οι πρώην της F1 που θα δούμε στο Λε Μαν

Στις 24 Ώρες του Λε Μαν για το 2021 θα δούμε αρκετούς οδηγούς οι οποίοι έχουν περάσει από τη Formula 1 στην καριέρα τους.

Η συμμετοχή οδηγών τόσο στη Formula 1 όσο και σε διάσημους αγώνες σπορ αυτοκινήτων ήταν κάτι το σύνηθες στο παρελθόν, σε αντίθεση με σήμερα. Ο αριθμός αγώνων και τα συμβόλαια των οδηγών δεν τους επιτρέπουν να δοκιμάσουν την τύχη τους σε διοργανώσεις όπως οι 24 Ώρες του Λε Μαν.

Ο θρυλικός αγώνας έχει αποτελέσει στο παρελθόν σχολείο για πολλούς οδηγούς πριν μεταβούν στη Formula 1. Τρανό παράδειγμα αποτελεί ο 7 φορές πρωταθλητής Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος πριν κάνει το ντεμπούτο του με Jordan στο GP Βελγίου το 1991 αγωνίστηκε στο Λε Μαν, ως εργοστασιακός οδηγός της Mercedes. Ακόμα νωρίτερα, οδηγοί όπως ο Χουάν-Μανουέλ Φάντζιο, ο Τζιμ Κλάρκ, ο Τζάκι Στιούαρτ, ο Νταν Γκέρνι, ο Μπρους Μακλάρεν και πολλοί ακόμα μοίραζαν το αγωνιστικό τους πρόγραμμα ανάμεσα στη Formula 1 και στο Λε Μαν. Τελευταίος οδηγός που αγωνίστηκε τόσο στη Formula 1, αλλά και το Λε Μαν την ίδια χρονιά ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο το 2018, ο οποίος κατέκτησε τη νίκη με τηv Toyota.

Μεταφερόμενοι στο σήμερα, βλέποντας τη λίστα συμμετοχών για τις 24 Ώρες του Λε Μαν ααναγνωρίζουμε ορισμένα πολύ γνωστά ονόματα. Συνολικά στο φετινό αγώνα θα δούμε 17 οδηγούς που πέρασαν από τη Formula 1.

Η Toyota, που αγωνίζεται στην κατηγορία Hypercar, διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό οδηγών (4) που αγωνίστηκαν στην καριέρα τους στη Formula 1. Στο δυναμικό της έχει τον Καμούι Κομπαγιάσι, ο οποίος αγωνίστηκε με Toyota, Sauber και Caterham, τον Καζούκι Νακατζίμα που αγωνίστηκε με Williams, τον Σεμπαστιέν Μπουέμι, ο οποίος αγωνίστηκε με Toro Rosso και τον Μπρέντον Χάρτλεϊ, ο οποίος επίσης αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα της Red Bull Racing. Μάλιστα, ο Νεοζηλανδός είναι ο τελευταίος οδηγός που αγωνίστηκε στο Λε Μαν προτού μεταβεί στη Formula 1.

Ο Πολ Ντι Ρέστα, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της United Autosports στην LMP2, έχει περάσει από τη Force India και τη Williams. O Τζανμαρία Μπρούνι αγωνίστηκε το 2004 με την ομάδα της Minardi στη Formula 1 και πλέον αποτελεί εργοστασιακό οδηγό της Porsche στην κατηγορία της GTE-Pro. Ο Ιταλός έχει γνωρίσει επίσης μεγάλες επιτυχίες με τη Ferrari. Ο Γιαν Μάγκνουσεν έπειτα από μια πλούσια καριέρα με την Corvette Racing, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με αγωνιστικό της LMP2. O πατέρας του Κέβιν Μάγκνουσεν, έχει αγωνιστεί στην F1 με τις McLaren και Stewart και φέτος θα διεκδικήσει τη νίκη με τη High Class Racing.

Ακόμα ένας γνώριμος οδηγός που έχει περάσει από τη Formula 1 (Minardi, Benetton, Jordan, Renault, Force India, Ferrari) είναι ο Τζιανκάρλο Φισικέλα. Ο Ιταλός έχει δύο νίκες στις κατηγορίες GTE-Pro και GTE-Am στο Λε Μαν και αγωνίζεται φέτος με την AF-Corse.

Το κοινό που μοιράζονται οι παραπάνω οδηγοί είναι το γεγονός πως έχουν κερδίσει τις 24 Ώρες του Λε Μαν, είτε στη γενική κατάταξη, είτε στην κατηγορία τους.

Ένας από τους πιο φημισμένους οδηγούς που έχουν περάσει από τη Formula 1 και αγωνίζονται φέτος στο Λε Μαν είναι ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. Ο Κολομβιανός με θητεία στις Williams και McLaren αγωνίζεται με την Dragonspeed στην κατηγορία της LMP2. Μαζί του στην ίδια κατηγορία είναι ο πρώην οδηγός της McLaren, Στόφελ Bαντόρν με την ομάδα της Jota, ενώ στην ίδια ομάδα -αλλά στο δεύτερο αγωνιστικό- είναι ο Άνθονι Ντέιβιντσον, ο οποίος υπήρξε οδηγός της Super Aguri.

Δύο πρώην οδηγοί της Marussia-Manor, οι Ρομπέρτο Μέρι και Ουίλ Στίβενς θα αγωνιστούν με τις G-Drive Racing και Panis Racing, ενώ οι πρώην οδηγοί των Caterham και Sauber, Γκιέντο φαν Ντερ Γκάρντε και Φελίπε Νάσρ θα οδηγήσουν για τις Racing Team Netherlands και Risi Competizione.

Ο 89ος αγώνας στο Λε Μαν σηματοδοτεί επίσης τη συμμετοχή δύο οδηγών που έχουν περάσει από τη Formula 1, αλλά θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά. Ο Κέβιν Μάγκνουσεν θα οδηγήσει στην LMP2 με τη High Class Racing και θα μοιραστεί το ίδιο αγωνιστικό με τον πατέρα του. Ο Δανός έχει υπογράψει ως εργοστασιακός οδηγός της Peugeot που θα συμμετάσχει στην κατηγορία Hypercar το 2022. Ο γνώριμος σε όλους Ρόμπερτ Κουμπίτσα, με θητεία στις BMW και Renault, θα αγωνιστεί με την Team WRT στην LMP2 και στοχεύει σε μια θέση στο βάθρο.

Enjoy our first photos from FP1



: Brecht Decancq

⠀ #WRT #WEC #LeMans24 #ELMS pic.twitter.com/2LCC83kpgK