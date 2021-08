Οι οδηγοί της Formula 1 ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους (pics)

Τη χώρα μας έχουν επιλέξει για τις διακοπές τους δύο πιλότοι της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν δημοφιλή προορισμό για τουρίστες προερχόμενους από κάθε άκρη της Ευρώπης, ανάμεσα στους οποίους συναντάμε και αρκετούς celebrities, ακόμα και οδηγούς από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1!

Μετά τη μάχη στην Ουγγαρία, η κορυφαία μορφή αγώνων παγκοσμίως διανύει πλέον το καλοκαιρινό της διάλειμμα. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τους πιλότους είναι στις 27-29 Αυγούστου, με το θρυλικό Grand Prix του Σπα, στο Βέλγιο.

Έτσι, για ένα ακόμα καλοκαίρι και παρά την πύρινη δοκιμασία που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της χώρας μας, κάποιοι από τους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές.

Πρώτος ο οδηγός της Scuderia Ferrari, o Σαρλ Λεκλέρκ. Ο Μονεγάσκος «προειδοποίησε» μέσω social media για την έλευσή του, ανεβάζοντας μία φωτογραφία εντός του ιδιωτικού αεροπλάνου της VistaJet, γράφοντας: «Ήρθε η ώρα να πάμε στη Μύκονο».

Time to go to Mykonos ❤️ Thanks @vistajet pic.twitter.com/rJVV3440pj

Πρόσθεσε και μία καρδούλα, έτσι για να δείξει την αγάπη του για την Ελλάδα και το συγκεκριμένο προορισμό τον οποίο είχε επισκεφτεί και πριν από δύο καλοκαίρια. Όσο για τον πληθυντικό, είχε στο πλευρό του την αγαπημένη του Σάρλοτ – μοντέλο, influencer, φοιτήτρια αρχαιολογίας και κόρη γνωστού επιχειρηματία του Μονακό.





Απ’ όταν έφτασε στα μέρη μας έχει δημοσιεύσει μόνο κάποιες ιστορίες στο Instagram αλλά έχει ήδη φωτογραφηθεί με πολλούς θαυμαστές του που σπεύδουν να τον δουν από κοντά.





Εκτός από τους φίλους της F1 και της Ferrari, ο Λεκλέρκ συναντήθηκε και με τον γνώριμό του από τους αγώνες της Nazionale Piloti, Κώστα Μαστοράκη. Ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι άλλωστε ο εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομάδας των οδηγών της F1 στην Ελλάδα και συμμετέχει στην οργάνωση των περισσότερων αγώνων φιλανθρωπικού χαρακτήρα που δίνει αυτή.





Όμως ο Λεκλέρκ δεν είναι ο μοναδικός πιλότος του φετινού grid που παραθερίζει στη χώρα μας. Τον ακολούθησε ο Τζορτζ Ράσελ της Williams, που όμως επέλεξε ένα άλλο νησί του Αιγαίου, τη Σαντορίνη.

The holidays have begun 🇬🇷



1 relaxed week then straight back on it 👊



Happy Sunday everyone!! pic.twitter.com/kaBSwp7H9h