Το ηλεκτρικό Fiat 500 ταξιδεύει στη Βραζιλία (vid)

Ένα μήνα από την πρώτη έξοδό του από την Ευρώπη, το νέο ηλεκτρικό Fiat 500 συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο, αυτήν τη φορά περνώντας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού.

To νέο αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500 ξεκινά το ταξίδι του προς τη Λατινική Αμερική, με πρώτο σταθμό να αποτελεί η Βραζιλία. Η ιταλική εταιρεία διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με τη Βραζιλία, έχοντας παρουσία πάνω από 100 χρόνια. Επιπλέον, η Fiat έχει αναπτύξει ειδικά προγράμματα εξέλιξης εναλλακτικών καυσίμων.

Επιπλέον, η Βραζιλία αποτελεί μια πολύ σημαντική αγορά για τη Fiat σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα είναι η πρώτη σε πωλήσεις χώρα εκτός Ευρώπης, με τα νέα Strada και Toro που παρουσιάστηκαν πρόσφατα να αυξάνουν κατά 52% τη δημοτικότητα της μάρκας. Η δημοτικότητα της μάρκας στη χώρα επιβεβαιώνεται και από το μερίδιο αγοράς που κατέχει, το οποίο φτάνει το 22%.

«Είμαι πολύ περήφανος για το ντεμπούτο του νέου ηλεκτρικού 500 στη Βραζιλία. Αυτή είναι η πρώτη υπερατλαντική «πτήση» του θρυλικού μοντέλου της Fiat, λίγες μόνο ημέρες μετά τα πρώτα του βήματα εκτός της Ευρώπης», δήλωσε ο CEO της Fiatκαι επικεφαλής του τμήματος Μάρκετινγκ της Stellantis, Ολιβιέ Φρανσουά. Και προσθέτει: «Η μάρκα έχει μεγάλη ιστορία στη Βραζιλία και αποτελεί το δεύτερο της «σπίτι». Με ισχυρούς δεσμούς για περισσότερα από 100 χρόνια και μερίδιο αγορά της τάξης του 22%, η Βραζιλία ήταν το μέρος που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, όπως η αιθανόλη, ανοίγοντας το δρόμο για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον αυτοκίνηση, πριν από 40 χρόνια. Το ίδιο το 500 είναι ένα ορόσημο αλλαγής που δημιουργήθηκε για να επανασχεδιάσει τις αστικές μετακινήσεις και να κάνει ελκυστική την ηλεκτροκίνηση για όλους. Όπως λέμε “it’s only green if it’s green for all” (είναι πράσινο, αν είναι πράσινο για όλους). Αυτή είναι η δέσμευση μας».

Οι στενές σχέσεις της Fiat με τη Βραζιλία έγιναν πιο στενές το 1976 όταν εγκαινιάστηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με το 147 να αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής. Σήμερα το πλήρως ανακαινισμένο εργοστάσιο, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες στη χώρα και παράγει σειρά μοντέλων συμπεριλαμβανομένου του νέου pickup Strada.