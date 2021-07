Η αυστριακή ομάδα δίνει συνέχεια στη «κόντρα» του Σίλβερστον και κυνηγάει μεγαλύτερη ποινή για τον πρωταθλητή

Ο «ψυχρός πόλεμος» ανάμεσα σε Red Bull Racing και Mercedes-AMG καλά κρατεί! Όπως αναμενόταν, η αυστριακή ομάδα κατέθεσε στην παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού (FIA) επίσημο αίτημα επανεξέτασης του συμβάντος ανάμεσα σε Μαξ Φερστάπεν και Λούις Χάμιλτον, κυνηγώντας μεγαλύτερη ποινή για τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Η επιβεβαίωση ήρθε από την Ομοσπονδία, η οποία ενημέρωσε η αίτηση της RBR εναρμονίζεται με τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα (ISC) και πως θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) την προσεχή Πέμπτη (29/7).

Η FIA ενημέρωσε τη Red Bull πως στην ακρόαση μπορούν να συμμετάσχουν 3 εκπρόσωποί της, μεταξύ των οποίων ο team manager Τζόναθαν Γουίτλι. Αντίστοιχα, η Mercedes ενημερώθηκε πως πρέπει να λάβει μέρος στην ακρόαση εκπρόσωπός της ενώ κι εδώ, το όριο είναι στα 3 μέλη.



This angle shows just how scary that Verstappen crash was. Tv angles didnt do the speed going into the barrier justice. Scary for the fans too. Insanity 😳 pic.twitter.com/VLMEZYqYoU

Θυμίζουμε πως ο Χάμιλτον κρίθηκε υπαίτιος της σύγκρουσης και έλαβε ποινή 10 δευτερολέπτων, την οποία εξέτισε κατά τη διάρκεια του pit stop. Όπως αποδείχθηκε, αυτή δεν ήταν αρκετή για να του στερήσει τη νίκη, αφού κατάφερε να πάρει ξανά τα ηνία 3 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας. Έτσι μείωσε τη διαφορά του από τον Φερστάπεν στους 8 πόντους, με μόλις 4 να χωρίζουν πια τη Red Bull Racing από τη Mercedes-AMG.



Κάπου εδώ πρέπει να τονίσουμε πως δεν έχουμε να κάνουμε με έφεση. Αυτό που θα γίνει, είναι μία ακρόαση όσων έχει να καταθέσει η πλευρά των «ταύρων». Επανεξέταση του συμβάντος και της ποινής που δόθηκε, μπορεί να υπάρξει μόνο αν παρουσιαστούν νέα, σημαντικά στοιχεία.

Δεδομένου πως οι αγωνοδίκες του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας (Νις Σέτι, Ντένις Ντιν, Λοϊκ Μπακουελέν, Έρικ Κάουσιλ και Εμανουέλε Πίρο) είχαν στη διάθεσή τους και όλες τις λήψεις από τις διαθέσιμες κάμερες αλλά και την τηλεμετρία των W12 και RB16B, το μόνο που ενδεχομένως μπορεί να προσθέσει η Red Bull, είναι την κατάθεση του Φερστάπεν που έχοντας μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να καταθέσει την άποψή του για το συμβάν.



Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa