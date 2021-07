O Φέτελ μάζεψε σκουπίδια από τις κερκίδες μετά το GP Μ. Βρετανίας (vid)

O Σεμπάστιαν Φέτελ παρέμεινε ως αργά στην πίστα του Σίλβερστον όντας δίπλα στους βοηθούς πίστας στη περισυλλογή απορριμμάτων.

Το GP Μ. Βρετανίας αποτέλεσε έναν εφιαλτικό αγώνα για τον οδηγό της Aston Martin, Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος εγκατέλειψε τον αγώνα στον 48ο γύρο. Ο Γερμανός ξεκίνησε εντός 10άδας στον αγώνα της Κυριακής, όμως στη μάχη του με τον Φερνάντο Αλόνσο έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, πέφτοντας τελευταίος.

Η Aston Martin όμως κατάφερε να βαθμολογηθεί με τον Λανς Στρόλ, ο οποίος κατέκτησε την 8η θέση στον αγώνα. Όμως η ημέρα της ομάδας και κυρίως του Φέτελ δεν τελείωσε εκεί.

Αρκετές ώρες μετά τον αγώνα, ο Φέτελ βρέθηκε στις εξέδρες του Σίλβερστον, όπου φορώντας γάντια μάζεψε σκουπίδια σε σακούλες. Το γεγονός δεν έγινε αμέσως αντιληπτό, όμως αρκετός κόσμος το απαθανάτισε με αναρτήσεις στα social media.

Ο Γερμανός, 4 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής είναι ένας εκ των οδηγών που έχουν εκφράσει την οικολογική τους συνείδηση κατά το παρελθόν. Ο προσωπικός του χορηγός και χορηγός της ομάδας BWT, έχει ξεκινήσει καμπάνια κατά των πλαστικών μπουκαλιών που ρυπαίνουν το περιβάλλον.

To Σάββατο μετά τον αγώνα Sprint είχε τονίσει σε δηλώσεις στη μεικτή ζώνη το γεγονός πως υπήρχαν αρκετά σκουπίδια στις εξέδρες.

Μάλιστα, πρότρεψε τους δημοσιογράφους να συμβάλλουν στον καθαρισμό της πίστας. Την Κυριακή ο Φέτελ έκανε ακριβώς αυτό που τόνιζε την προηγούμενη ημέρα, δίνοντας το παράδειγμα. Αργότερα τα σχετικά βίντεο έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

