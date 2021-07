Διάκριση 5 αστέρων για το ηλεκτρικό Fiat 500

Το Fiat 500, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Fiat, κατέκτησε ακόμα μια διάκριση με τα 5 αστέρια αξιολόγηση του Green NCAP, σπάζοντας ένα μεγάλο ρεκόρ.

To νέο Fiat 500 αποτελεί ορόσημο στην κατηγορία του, καθώς κατέκτησε ακόμα μια εξαιρετική διάκριση. Στην αξιολόγηση του Green NCAP κατέκτησε 5 αστέρια, ενώ έγινε το πρώτο αυτοκίνητο στο 2021 που κατέκτησε τις υψηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες. Παράλληλα το νέο ηλεκτρικό Fiat 500 είναι το πρώτο που έλαβε βαθμολογία 10/10 στον τομέα της Ενεργειακής Απόδοσης.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500 ενσαρκώνει το DNA της ιταλικής φίρμας, αναζητά βιώσιμες λύσεις αυτοκίνησης για το ευρύ κοινό και ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Σλόγκαν του σήμερα αποτελεί το «It’s only green, if it’s green for all», δηλαδή «είναι πράσινο, μόνο αν είναι πράσινο για όλους».

Η αποστολή του ηλεκτρικού Fiat 500

Με την ηλεκτρική έκδοση του 500, η Fiat έχει ένα ξεκάθαρο όραμα. Να προσφέρει πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση για τις αστικές μετακινήσεις σε όλους και το νέο πολυβραβευμένο μοντέλο κάνει ακριβώς αυτό.

Με τη σχεδίαση, εξέλιξη και παραγωγή να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στο Τορίνο, το νέο ηλεκτρικό 500 θέτει νέα μέτρα σύγκρισης όσον αφορά στην αυτονομία, στο χρόνο φόρτισης και στην ευκολία χρήσης. Η αυτονομία της μπαταρίας των 43 kWh φτάνει τα 320 χιλιόμετρα, ενώ μέσω του νέου ταχυφορτιστή, το Fiat 500 ανακτά αυτονομία 50 χιλιομέτρων σε μόλις 5 λεπτά. Η μπαταρία από το 0% έως το 80% θέλει μόλις 35 λεπτά φόρτισης.

Οι επιδόσεις του ηλεκτροκίνητου Fiat 500 αναλογούν σε ένα αυτοκίνητο πόλης. Η συνολική δύναμη του ηλεκτροκινητήρα αγγίζει τους 118 ίππους ή 87 kW, ενώ η τελική ταχύτητα είναι περιορισμένη στα 150 χλμ/ώρα. Η επίδοση από 0-100 χλμ/ώρα επιτυγχάνεται σε μόλις 9 δευτερόλεπτα.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500, είναι το πρώτο και μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας που είναι διαθέσιμο σε τρεις επιλογές αμαξωμάτων (hatchback, cabrio και 3+1). Μάλιστα, εφοδιάζεται με σύστημα πολυμέσων συμβατό και με δίκτυα 5G. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά με τιμές που ξεκινούν από τις 19.970 ευρώ με βάση το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά».