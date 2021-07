«Βροχή» οι ποινές μετά το GP Αυστρίας (vid)

Οι αγωνοδίκες συνέχισαν να δίνουν ποινές μετά το τέλος του GP Αυστρίας, με 10 οδηγούς συνολικά να εξετάζονται και τρεις να τιμωρούνται.

Η δράση στο GP Αυστρίας συνεχίστηκε και μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, καθώς συμβάντα του τελευταίου γύρου οδήγησαν σε έρευνα πολλών οδηγών. Φυσικά αυτό δεν εμπόδισε τον Μαξ Φερστάπεν από το να κατακτήσει τη τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο 2021.

Όμως μετά τη λήξη είχαμε επιπλέον τρεις ποινές να προστεθούν στις πάμπολλες που είχαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στον τελευταίο γύρο, ο Κίμι Ράικονεν της Alfa Romeo, έδινε μάχη με τον Τζότζ Ράσελ της Williams για την 11η θέση. Βγαίνοντας από τη στροφή 4, ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την Aston Martin είχε καλύτερη έξοδο και προσπέρασε τον πρώην teammate του. Όμως ο Ράικονεν έκανε λάθος υπολογισμό, χτύπησε τον Φέτελ βγάζοντας τον και τον απέτρεψε από το να τερματίσει.

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν και άλλους 9 οδηγούς στο σύνολο μετά τη λήξη του GP Αυστρίας. Ο Ράικονεν δέχθηκε ποινή διέλευσης η οποία μετατράπηκε σε ποινή 20 δευτερολέπτων στο συνολικό του χρόνο και δύο βαθμούς ποινής στο δίπλωμα.

Επιπλέον, οι αγωνοδίκες εξέτασαν τους Κάρλος Σάινθ, Ντάνιελ Ρικάρντο, Σάρλ Λεκλέρ, Πιέρ Γκασλί, Αντόνιο Τζοβινάτσι, Νικίτα Μαζέπιν και Νικολάς Λατίφι για πιθανή παραβίαση κανονισμού διπλής κίτρινης σημαίας, μαζί με τους τρεις του συμβάντος στον τελευταίο γύρο.

Οι οδηγοί που τερμάτισαν στους βαθμούς, μαζί με τον Τζοβινάτσι βρέθηκαν νόμιμοι, διότι μείωσαν ταχύτητα σε διπλή κίτρινη σημαία. Όχι όμως οι Μαζέπιν και Λατίφι. Αμφότεροι δέχθηκαν ποινή stop/go 10 δευτερολέπτων η οποία μετατράπηκε σε 30 δευτερόλεπτα στο συνολικό τους χρόνο. Επιπλέον δέχθηκαν από δύο βαθμούς στο δίπλωμα.

Οι ποινή των δύο οδηγών είναι αυστηρότερη από αυτή του Ράικονεν, ο οποίος προκάλεσε ατύχημα, την εγκατάλειψη ενός άλλου οδηγού και ζημιές στο μονοθέσιό του. Τέλος, οι αγωνοδίκες δεν βρήκαν υπαίτιο τον Τζόρτζ Ράσελ για αλλαγή κατεύθυνσης σε διαδικασία φρεναρίσματος.

Δείτε το βίντεο με την επαφή των Ράικονεν και Φέτελ.

A dramatic end to the race, as former team mates collide#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/mS8rG9mKWo