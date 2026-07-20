H εγκατάλειψή του στον αγώνα του Σπα ήταν το τελευταίο που απασχολούσε τον Τζορτζ Ράσελ, καθώς ο Βρετανός τα έβαλε με την ομάδα του.

Ο Τζορτζ Ράσελ δέχτηκε ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στη φετινή σεζόν της Formula 1, καθώς η επαφή που είχε με τον Λιούις Χάμιλτον στον πρώτο γύρο έθεσε πρόωρο τέλος στον αγώνα του στο Grand Prix Βελγίου. Η εγκατάλειψή του δεν του προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό, μιας και χαρακτήρισε τη χαρακτήρισε ως αγωνιστικό συμβάν.

Η εγκατάλειψη του Ράσελ τον έχει φέρει πλέον 50 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Κίμι Αντονέλι στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

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Εξοργισμένος με τη Mercedes o Ράσελ

Ο Ράσελ εκκίνησε από την τρίτη θέση στο Σπα, όμως στην ανηφορική ευθεία Κέμελ μετά τη Ραντιγιόν μέχρι τη στροφή είδε τους διώκτες του να τον προσπερνούν σαν σταματημένο. Αφού έχασε τη θέση του από τον Σαρλ Λεκλέρ, ο Ράσελ βρέθηκε υπό την πίεση του Χάμιλτον, ο είχε την εσωτερική της δεξιάς στροφής. Ο οδηγός της Ferrari υποστρόφισε, βρήκε στον πίσω δεξί τροχό της Mercedes και έστειλε τον Ράσελ στην αμμοπαγίδα, βάζοντας οριστικό τέλος στον αγώνα του.

Έντονα απογοητευμένος, ο Ράσελ λίγα λεπτά μετά την εγκατάλειψή του εξήγησε ότι η μπαταρία της Mercedes απέτυχε να φορτίσει κατά την πέδηση στη φουρκέτα Λα Σορς στην εκκίνηση, γεγονός που τον άφησε αβοήθητο στις επιθέσεις των υπολοίπων.

«Έκανα καλή εκκίνηση, έστριψα εξαιρετικά στην πρώτη στροφή και ήμουν ακριβώς πίσω από τον Φερστάπεν. Όμως, για κάποιον λόγο, η μπαταρία αποφάσισε να μη φορτίσει στη στροφή 1. Βγήκα από την πρώτη στροφή με 35% λιγότερη ενέργεια. Και επειδή δεν φόρτισε η μπαταρία, αντιμετώπισα και πρόβλημα με την πίεση του turbo, οπότε δεν είχα καθόλου ισχύ. Έφτασα στην κορυφή της Eau Rouge με 0% μπαταρία. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν επικίνδυνο. Με προσπέρασαν αμέσως τρία αυτοκίνητα. Δεν θα έπρεπε καν να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση εξαρχής. Γι' αυτό είμαι εξοργισμένος».

Καμία ευθύνη στον Χάμιλτον

Στον Χάμιλτον επιβλήθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για την πρόκληση της σύγκρουσης, όμως ο Ράσελ στάθηκε λιγότερο στην επαφή και περισσότερο στο τεχνικό πρόβλημα της μονάδας ισχύος που προηγήθηκε.

«Όσον αφορά εμένα και τον Λιούις, θεωρώ ότι ήταν ένα σύνηθες αγωνιστικό συμβάν. Δεν το έκανε επίτηδες. Δεν έκανε κάτι ριψοκίνδυνο. Αυτό που με εξόργισε περισσότερο ήταν το γεγονός ότι βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Ήμουν σε εξαιρετικό σημείο μετά τη στροφή 1, έτοιμος να παλέψω με τους δύο πρωτοπόρους μέχρι τη στροφή 5. Αντί γι' αυτό, με προσπέρασαν τρεις οδηγοί».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται αυτή τη νέα αναποδιά σε μια χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα, ο Βρετανός απάντησε: «Έχω πλέον μουδιάσει από την απογοήτευση. Όταν συμβαίνει τόσο συχνά, απλώς το συνηθίζεις».

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