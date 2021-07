GP Αυστρίας: Άνετη νίκη Φερστάπεν, 4ος ο Χάμιλτον (pics & vid)

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε στην Αυστρία μια από τις ευκολότερες νίκες της καριέρας του και μαζί μεγάλο προβάδισμα στο πρωτάθλημα.

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε και το δεύτερο αγώνα στην Αυστρία, στην έδρα της Red Bull, χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο του. Ο Ολλανδός ξεκίνησε πρώτος και τερμάτισε πρώτος με χαρακτηριστική άνεση. Ο Βάλτερι Μπότας έφερε τη Mercedes στη 2η θέση και ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, παρά την ποινή των 5 δευτερολέπτων, ανέβηκε στο βάθρο, παίρνοντας μια σπουδαία 3η θέση, Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari, που «κληρονόμησε» την 5η θέση μετά τις ποινές που δέχτηκε ο Σέρχιο Πέρεζ στον αγώνα.

The undisputed master of the Red Bull Ring



Win number 14 for @Max33Verstappen!#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/CwRmAOybsm