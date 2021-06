H οργή του Μπότας (vid)

Ο Βάλτερι Μπότας διαφωνούσε με τη στρατηγική της Mercedes στη Γαλλία και το έκανε σαφές μέσα από ένα οργισμένο μήνυμα στον ασύρματο

Το Γαλλικό GP ήταν ένας πολύ συναρπαστικός αγώνας, στον οποίο μέχρι το τέλος δεν γνωρίζαμε ποιος θα είναι ο νικητής. Από πολύ νωρίτερα όμως γνωρίζαμε ποιος θα είναι χαμένος, με τον Βάλτερι Μπότας να μένει εκτεθειμένος από τη στρατηγική της Mercedes και στο τέλος να χάνει ακόμα και το βάθρο και να μένει στην 4η θέση.

Η Mercedes χρησιμοποίησε τον Μπότας για να «εκβιάσει» κατά κάποιο τρόπο το πρώτο pit stop του Φερστάπεν, καθώς τον έφερε στα pit για αλλαγή ελαστικών πριν από τον Ολλανδό. Η Red Bull, επομένως, γνωρίζοντας τον μεγάλο κίνδυνο του undercut έπρεπε να φέρει τον Φερστάπεν στον αμέσως επόμενο γύρο για να μην κινδυνεύσει.

Ο όρος undercut σημαίνει ότι ο οδηγός που είναι πίσω μπαίνει για αλλαγή ελαστικών νωρίτερα από αυτόν που είναι μπροστά, έτσι ώστε να βγει με φρέσκα ελαστικά, που είναι σαφώς πιο γρήγορα, και έτσι να βρεθεί μπροστά από τον αντίπαλό του όταν εκείνος κάνει αργότερα το δικό του pit stop και επιστρέψει στην πίστα. Αυτό ακριβώς ήταν που έκανε ο Φερστάπεν στον Χάμιλτον στο πρώτο pit stop.

Όταν αργότερα μέσα στον αγώνα ο Φερστάπεν έκανε και 2ο pit stop, στη Mercedes κατάλαβαν ότι αν σταματούσε και ο Χάμιλτον, που σε εκείνο το σημείο ήταν 2ος, θα επέστρεφε πίσω από τον αντίπαλό του και θα έχανε κάθε πιθανότητα να κερδίσει. Έτσι, αποφάσισαν να αφήσουν τους δύο οδηγούς τους με τα σκληρά ελαστικά και να ελπίσουν ότι θα άντεχαν μέχρι το τέλος.

Για τον Χάμιλτον η στρατηγική αυτή σχεδόν δούλεψε, καθώς ο Φερστάπεν κατάφερε να τον περάσει και να πάρει τη νίκη μόλις στον προτελευταίο γύρο. Για τον Μπότας όμως ήταν καταστροφική, όχι μόνο ο Φερστάπεν τον πέρασε εύκολα, αλλά λίγους γύρους αργότερα το ίδιο έκανε και η άλλη Red Bull του Σέρχιο Πέρεζ, ρίχνοντάς τον στην 4η θέση.

Ο ίδιος ο Μπότας νωρίτερα είχε καταλάβει ότι η στρατηγική της Mercedes θα είχε αυτό το αποτέλεσμα και στον ασύρματο είχε δώσει ένα πολύ έντονο μήνυμα στην ομάδα του: «Γιατί κανείς δεν με ακούει όταν λέω ότι αυτός ο αγώνας είναι για δύο pit stop;». Μέσα σε αυτήν τη φράση στα αγγλικά υπήρχαν και αρκετά «φακ» που δεν περιλαμβάνονται στη μετάφραση.

