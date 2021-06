GP Γαλλίας QP: Εντυπωσιακή pole για Φερστάπεν

O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του GP Γαλλίας, κατακτώντας την pole position.

Η μάχη της pole position αποδείχθηκε ιδιαίτερα συναρπαστική, με τον Μαξ Φερστάπεν να επιβεβαιώνει το τίτλο του φαβορί με μια τρομερή επίδοση. Πίσω από το τιμόνι της Red Bull RB16B και φορώντας τη μαλακή γόμα βγήκε στο τέλος του Q3 και έγραψε το 1:29.990 και κατέκτησε τη δεύτερη pole στο 2021 και πρώτη από τον εναρκτήριο αγώνα στο Μπαχρέιν. Η τελική του προσπάθεια ήταν καθοριστική, αφήνοντας τον Λιούις Χάμιλτον στη 2η θέση για μόλις 0,258 δευτ. Ο Βρετανός βρήκε τέσσερα δέκατα στο τέλος αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τον Φερστάπεν. Ο Βάλτερι Μπότας έκανε μια επίσης δυναμική προσπάθεια στο τέλος του Q3 και πήρε τη 3η θέση στα αποτελέσματα των κατατακτηρίων.

Ο Σέρτζιο Πέρεζ έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο σε σύγκριση με τις ελεύθερες δοκιμές και πήρε τη 4η θέση με χρόνο στο 1:30.445 και αύριο η μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες αναμένεται συναρπαστική. Ο Κάρλος Σάινθ έκανε μια τρομερή προσπάθεια για να πάρει την 5η θέση για λογαριασμό της Ferrari. O Ισπανός ήταν δυνατός όλο το τριήμερο έως τώρα και άφησε τον Πιέρ Γκασλί πίσω του για 0,028 δευτ.

Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές, με τον Σάρλ Λεκλέρ να κάνει το καλύτερο χρόνο του έως τώρα παίρνοντας την 7η θέση, μπροστά από την πρώτη McLaren του Λάντο Νόρις. Ο Φερνάντο Αλόνσο πρέπει να είναι απογοητευμένος με την 9η θέση για την εκκίνηση, ενώ ο Ντάνιελ Ρικάρντο έκλεισε την πρώτη 10άδα.

Απογοήτευση για τον Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος ολοκλήρωσε στην 11η θέση των αποτελεσμάτων για τον εντός έδρας αγώνα του. Πίσω του ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την Aston Martin, ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει στο Q3 για έκτη φορά φέτος.

Ο Τζορτζ Ράσελ έφερε τη Williams στην 14η θέση, σε μια ημέρα όπου είχαμε δύο κόκκινες σημαίες. Η πρώτη ήρθε χάρη στον Γιούκι Τσουνόντα στην αρχή του Q1, o οποίος έχασε τον έλεγχο στη στροφή 2 και χτύπησε στις μπαριέρες. Η δεύτερη ήρθε χάρη στον Μικ Σουμάχερ, επίσης στο Q1, η οποία έφερε το τέλος της διαδικασίας. Η ειρωνεία της υπόθεσης ήταν πως ο Γερμανός της Haas προκρίθηκε στο Q2, αλλά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.

Q1

H πρώτη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακή με δύο κόκκινες σημαίες να την επηρεάζουν. Οι οδηγοί κατάφεραν να γράψουν μόλις μία προσπάθεια, ενώ άλλοι καμία. Η αρχή έγινε με τον Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος έφυγε στο τοίχο στην αρχή του Q1, ενώ στο τέλος της, ο Μικ Σουμάχερ έχασε τον έλεγχο στη στροφή 6, κάνοντας ζημιά στη Haas.

Στην περίπτωση του Γερμανού, είδαμε τη τύχη να παίζει το δικό της παιχνίδι, καθώς προκρίθηκε στο Q2 στο οποίο δεν συμμετείχε. Ο Λάνς Στρόλ ήταν ακόμα μια αρνητική έκπληξη, καθώς δεν έγραψε ποτέ χρόνο. Ο Καναδός είδε την πρώτη του επίδοση να ακυρώνεται λόγω παραβίαση ορίων πίστας, η δεύτερη λόγω κίνησης και η τρίτη λόγω της κόκκινης σημαίας. Ο Ράικονεν ήταν θύμα της κόκκινης σημαίας μαζί με τον Μαζέπιν, ενώ ο Λατίφι αποκλείστηκε για μόλις 0,002 δευτ.

Q2

Οι οδηγοί και οι ομάδες προτίμησαν τη μεσαία γόμα ελαστικών για να γράψουν τη ταχύτερη προσπάθειά τους. Ορισμένοι οδηγοί ήθελαν δύο γύρους για να κάνουν τον ιδανικό τους χρόνο. Το Q2 απέδειξε την υπεροχή ορισμένων οδηγών έναντι των teammate τους, με τη κίτρινη γόμα να αλλάζει τις ισορροπίες.

Η Mercedes έκανε το 1-2 μπροστά από τις δύο Red Bull, ενώ μεγάλος χαμένος ήταν ο Οκόν με την Alpine o οποίος έμεινε 11ος. Μαζί του αποκλείστηκε ο Φέτελ στην όχι και τόσο δυνατή στις κατατακτήριες Aston Martin, ενώ οι Τζοβινάτσι, Ράσελ και Σουμάχερ αποκλείστηκαν επίσης.

Q3

Οι ομάδες είχαν μόλις ένα στόχο και αυτός ήταν το τέλειο αποτέλεσμα στο Q3. Red Bull και Mercedes έπαιξαν παιχνίδια στρατηγικής για το πότε θα έβγαιναν στην πίστα. Στο πρώτο πέρασμα ο Φερστάπεν είχε το πλεονέκτημα με τη ταχύτερη προσπάθεια, με τον Χάμιλτον να είναι πίσω του.

Δυναμική εμφάνιση έκανε σε εκείνο το σημείο ο Σάινθ και ο Νόρις, ενώ ο γύρος του Γκασλί ακυρώθηκε λόγω παραβίασης ορίων πίστας. Δίχως να χάσουν χρόνο, οι ομάδες έβγαλαν τα μονοθέσια στην πίστα. Η pole position στους τελευταίους τέσσερις αγώνες είχε κριθεί από την πρώτη προσπάθεια, όχι όμως στο GP Γαλλίας.

Ο Φερστάπεν βελτίωσε στο 1:29.990 και πήρε μια μεγάλη pole position και πρώτη από το GP Μπαχρέιν. Ο Χάμιλτον βελτίωσε και κάλυψε τη διαφορά από τον πρώτο χρόνο του Ολλανδού, αλλά έμεινε 0,258 δευτ. πίσω του, με τους δύο να εκκινούν από την πρώτη σειρά. Ο Μπότας έκανε έναν πολύ δυναμικό χρόνο στο τέλος ξεπερνώντας τον Πέρεζ.

Best of the rest ήταν ο Σάινθ με μια φοβερή επίδοση μπροστά από τον Γκασλί, ενώ σίγουρα απογοητευμένες πρέπει να είναι οι McLaren και Alpine όντας πολύ πίσω από τους αντιπάλους τους.

Μην χάσετε το LIVE του Gazzetta για τον αγώνα της Κυριακής στις 15:45.

Αποτελέσματα QP GP Γαλλίας

Image credit: Red Bull