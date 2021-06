Αναβλήθηκε το τεστ του Γκροζάν με τη Mercedes

O Ρομέν Γκροζάν θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα για να βρεθεί πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου της Mercedes F1.

Μετά την αποχώρησή του από τη Formula 1, o Ρομέν Γκροζάν ήθελε το GP Μπαχρέιν, όπου παραλίγο να χάσει τη ζωή του, να μην είναι η τελευταία του επαφή με μονοθέσιο. Γι’αυτό η Mercedes δεσμεύθηκε να του δώσει μια ευκαιρία να δοκιμάσει ένα από τα μονοθέσια με το οποίο κατέκτησε το Πρωτάθλημα F1.

Πριν από λίγο καιρό, η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε πως ο Γάλλος θα κάνει μια δοκιμή επίδειξης πριν το GP Γαλλίας. Όμως η ημερομηνία διεξαγωγής του τριημέρου άλλαξε για τις 18-20 Ιουνίου και μαζί της το τεστ του Γκροζάν για τις 29 του ίδιου μήνα.

Το τεστ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, όμως ο Γκροζάν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Indycar με τον αγώνα στην πίστα Ρόουντ Αμέρικα. Επιπρόσθετα ήρθαν οι νέοι περιορισμοί μετακίνησης λόγω της πανδημίας της Covid-19 όπου απέτρεψαν τη διεξαγωγή του τεστ για τις 29 Ιουνίου.

Όμως η Mercedes διαβεβαίωσε πως έχει αναβληθεί και δεν έχει ματαιωθεί. Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε: «Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε την αναβολή του τεστ με τον Ρομέν Γκροζάν, λόγω του περιορισμού μετακίνησης και της υποχρεωτικής καραντίνας. Ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε την ευκαιρία στον Ρομέν να οδηγήσει ένα μονοθέσιό μας και δουλεύουμε στο να προγραμματίσουμε ένα τεστ αργότερα μέσα στο καλοκαίρι».

