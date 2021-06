Η Alpine ανανέωσε με τον Οκόν μέχρι το 2024

H Alpine ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Εστεμπάν Οκόν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Εστεμπάν Οκόν θα παραμείνει κάτοικος Enstone για τα επόμενα χρόνια, έχοντας επεκτείνει τη συνεργασία του με την ομάδα της Alpine. O Γάλλος εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας το 2020, όταν ονομαζόταν ακόμα Renault. H σχέση του με τη Renault όμως πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω, καθώς αποτέλεσε μέλος της ακαδημίας της όταν ήταν 14 ετών.

Το 2019 ήταν η χρονιά την οποία ήταν απών από το grid της Formula 1, όμως άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε την επόμενη σεζόν και κατέκτησε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο GP Σακχίρ, παίρνοντας τη 2η θέση.

Η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το 2024 δείχνει την πίστη που έχει η Alpine στο πρόσωπο του Γάλλου μακροπρόθεσμα. Το 2021 έχει ξεκινήσει με έναν πολύ δυναμικό τρόπο για τον Οκόν, ο οποίος είχε τέσσερις σερί τερματισμούς εντός βαθμολογούμενης 10άδας, σε ένα μονοθέσιο το οποίο δεν είναι το κορυφαίο του midfield.

O Οκόν μίλησε για την ανανέωση συμβολαίου του με την Alpine και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω με την ομάδα μετά και το 2020 και νιώθω φανταστικά που εξασφάλισα το μέλλον μου με την Alpine. Έχουμε βελτιωθεί αρκετά μαζί από τη στιγμή που ήρθα στην ομάδα και στοχεύω να συνεχίσω σε αυτό το ρυθμό μελλοντικά. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, ειδικά με τους νέους κανονισμούς το 2022. Είμαι σίγουρος πως θα πετύχουμε τους στόχους μας δουλεύοντας σκληρά».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο GP Σακχίρ του 2020 και το γεγονός πως αυτός ο αγώνας αποτελεί για τον ίδιο κίνητρο για μεγαλύτερα πράγματα στο μέλλον: «Συχνά σκέφτομαι πίσω στο 2020 και το βάθρο που πήραμε στο GP Σακχίρ. Αυτό μου δίνει κίνητρο ώστε να καταφέρω ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου με την Alpine, όμως για τώρα είμαι αφοσιωμένος σε αυτή τη σεζόν και τον επόμενο αγώνα».

Η στιγμή της ανανέωσης του Οκόν με την Alpine δεν μπορούσε να είναι σε καλύτερο σημείο χρονικά. Ο ερχόμενος αγώνας είναι το GP Γαλλίας, ο εντός έδρας αγώνας του και η ανανέωση μπορεί να του εκτοξεύσει το ηθικό.

Η Alpine έκλεισε με αυτό τον τρόπο το οδηγικό της δίδυμο για το 2022, καθώς δίπλα στο Γάλλο, θα δούμε και πάλι τον Φερνάντο Αλόνσο.

🎉 Esteban Ocon Re-Signs until 2024 🎉 A part of the Enstone-Viry family since you were 14 years-old, congratulations @OconEsteban. Keep chasing the dream, together 🇬🇧🇫🇷



Read the full announcement below 🔗#EO31 #Ocon2024 #FrenchGP