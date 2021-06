Βόλφ: «Απαράδεκτο να χάνουμε τόσους βαθμούς» (vid)

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βόλφ, μίλησε για τον χαοτικό αγώνα στο Μπακού, όπου η ομάδα του έφυγε με μηδέν βαθμούς.

Το GP Αζερμπαϊτζάν αποτέλεσε ακόμα ένας αγώνας στον οποίο η Mercedes απέτυχε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά από την Αυστρία του 2018 δεν σκόραρε βαθμούς, ενώ τελείωσε και το σερί 54 τερματισμών του Λιούις Χάμιλτον στη πρώτη 10άδα.

Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής μπορούσε να διεκδικήσει μέχρι και τη νίκη εάν δεν είχε γίνει το λάθος με τη ρύθμιση στο τιμόνι μετά την κόκκινη σημαία. Ως αποτέλεσμα έχασε μια τεράστια ευκαιρία να περάσει 1ος στη βαθμολογία. Από την άλλη ο Βάλτερι Μπότας είχε ένα κάκιστο τριήμερο και δεν κατάφερε για δεύτερο συνεχόμενο GP να μην βαθμολογηθεί και τρίτο συνολικά στο 2021.

Ο Βόλφ μετά τον αγώνα ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος και εκνευρισμένος από την έκβασή του. Τόνισε την ανάγκη της ομάδας να επιστρέψει δυνατότερη, όμως για εκείνον η τωρινή της εικόνα δεν είναι επιτρεπτή.

«Στο Μονακό και στο Αζερμπαϊτζάν δεν είχαμε ανταγωνιστικό μονοθέσιο, τέλος. Έχουμε μεγάλα προβλήματα, δεν μπορούμε να φέρουμε τα ελαστικά στο παράθυρο λειτουργίας με αυτό το μονοθέσιο. Ξέρουμε το μέγεθος του μειονεκτήματος μας. Έχουμε κενά τα οποία πρέπει να καλύψουμε και δεν έχω καμία αμφιβολία πως μια τόσο δυνατή ομάδα θα μετατρέψει το θυμό της σε θετική φόρμα. Είναι πολλά όμως τα οποία πρέπει να λύσουμε εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε το Πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να χάνουμε βαθμούς έτσι, είναι απαράδεκτο εκ μέρους μας».

Στο πρωτάθλημα οδηγών, ο Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία έχοντας διαφορά 4 βαθμών από τον Χάμιλτον. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών όμως η Red Bull αύξησε τη διαφορά στους 26 βαθμούς έπειτα από τη νίκη του Σέρτζιο Πέρεζ.

Επόμενος αγώνας για τη Formula 1 είναι το GP Γαλλίας στις 18-20 Ιουνίου από την πίστα του Πολ Ρικάρ. Η Mercedes και ο Χάμιλτον δεν έχουν χάσει ποτέ από τότε που η πίστα επέστρεψε στο καλεντάρι.

Δείτε παρακάτω την αντίδραση του Βόλφ στη δεύτερη εκκίνηση του GP Αζερμπαϊτζάν.

From to 🤩 to 😱 in seconds. It’s been an emotional rollercoaster this weekend, Team. pic.twitter.com/NQAAb8rkjJ