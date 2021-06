Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της McLaren Μανσούρ Οτζιέ

Η McLaren θρηνεί το χαμό του μετόχου Μανσούρ Οτζιέ, ο οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του GP Αζερμπαϊτζάν, γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Μανσούρ Οτζιέ. Γεννημένος στην Ελβετία, ο Σαουδάραβας αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της εξέλιξης της εταιρείας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Η ομάδα επιβεβαίωσε πως ο Οτζέι «έφυγε» ειρηνικά στο σπίτι του στη Γενεύη μαζί με την οικογένειά του. Επί χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, κάνοντας μάλιστα δύο μεταμοσχεύσεις πνεύμονα το 2013. Το 2020 αποχώρησε από τον ενεργό του ρόλο από την McLaren δίνοντας τη θέση του στο γιο του.

Η ενασχόληση του με τη Formula 1 ξεκίνησε παράλληλα με την ένταξη της Williams στο σπορ. Από το 1984 μπήκε ως μέτοχος στη McLaren και χρηματοδότησε μέσω της TAG την εξέλιξη κινητήρα της Porsche που οδήγησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τον Νίκι Λάουντα εκείνη τη σεζόν. Εν συνεχεία, αύξησε το μετοχικό του κεφάλαιο στη McLaren.

O Οτζιέ αποτέλεσε ενορχηστρωτής στη παραγωγή αυτοκινήτων δρόμου, πείθοντας τον τότε πρόεδρο της εταιρείας Ρον Ντένις πως μια τέτοια κίνηση θα εκτοξεύσει εμπορικά τη McLaren. H TAG συμμετείχε στο τομέα της αυτοκίνητης, τόσο στο τομέα των ηλεκτρονικών και στο τομέα του μάρκετινγκ.

Όταν ο Ντένις αποχώρησε από τον όμιλο, ο Οτζιέ αύξησε το μετοχικό του κεφάλαιο, το οποίο είχε μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι διασυνδέσεις του έφεραν την επενδυτική εταιρεία Mumtalakat από το Μπαχέιν, ενισχύοντας το τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

It is with deep sadness that McLaren Racing announces the death of Mansour Ojjeh, shareholder of McLaren since 1984.



Mr Ojjeh passed away peacefully this morning in Geneva, aged 68, surrounded by his family, to whom the team sends its most heartfelt condolences. pic.twitter.com/yAmp4apuYl