Κλατάρισμα ελαστικού κόστισε τη νίκη στον Φερστάπεν (vid)

Ανατρεπτικός ο αγώνας της F1 στο Αζερμπαϊτζάν, με δύο τρομακτικές αστοχίες ελαστικών.

Ο Μαξ Φερστάπεν ηγούνταν του αγώνα στο Μπακού, όταν στον 48ο από τους 51 γύρους το πίσω αριστερά ελαστικό αστόχησε, στέλνοντας τον στο τοίχο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς ο οδηγός της Red Bull κινούνταν με 300+ χλμ/ώρα. Ευτυχώς όμως για τον ίδιο, ήταν καλά στην υγεία του.

Ως αποτέλεσμα έχασε μια σίγουρη νίκη, η οποία θα ήταν η δεύτερη συνεχόμενη για τον Ολλανδό. Όμως δεν έχασε την πρωτοπορία στο Πρωτάθλημα, με τον Λιούις Χάμιλτον να μην κατακτά βαθμούς έπειτα από λάθος του στην επανεκκίνηση. Η αστοχία του Φερστάπεν δεν ήταν η μοναδική.

Ο Λάνς Στρόλ είχε κι εκείνος αστοχία, επίσης στο πίσω αριστερά ελαστικό του στο ίδιο περίπου σημείο με τον οδηγό της Red Bull. H περίπτωσή του ήταν επίσης τρομακτική, δίχως όμως να πάθει κάτι το σοβαρό.

Οι δύο περιπτώσεις αστοχίας έγιναν με ιδιαίτερα φθαρμένα ελαστικά στους δύο οδηγούς. Όμως οι ομάδες στη τηλεμετρία δεν είχαν καμία προειδοποίηση ή ένδειξη προβλήματος με το ελαστικό.

Δείτε τις δύο περιπτώσεις στα παρακάτω βίντεο.

Here’s @lance_stroll’s accident. Hard hit after a left rear puncture. Certainly nothing he could do except be a passenger. #AzerbaijanGP #F1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/6jPUKFC30e