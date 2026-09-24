Wolves: Η ομάδα που έμαθε στα κορίτσια να πετούν στο 5ο GWomen summit

Η ακαδημία Wolves επεφύλασσε το καλύτερο κλείσιμο για το 5ο GWomen Summit. Η ομάδα που αριθμεί περισσότερες από 2.000 αθλήτριες και αθλητές έδωσε το «παρών» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε ένα πάνελ γεμάτο ιστορίες και πολλή αγάπη για τον χορό.

Η προπονήτρια και δημιουργός των Wolves, Ολυμπία Δραγούνη, συζήτησε με τη Μυρτώ Μήτσιου για την πορεία μιας ομάδας που εδώ και 26 χρόνια μαθαίνει στα κορίτσια να «πετούν», να εκφράζονται και, κυρίως, να πιστεύουν στον εαυτό τους μέσα από τον χορό.

Η αρχή έγινε το 2000, όταν η Δραγούνη δημιούργησε την ομάδα. Το 2017 ήρθε η στιγμή που άλλαξε τα πάντα. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία, οι Wolves βρέθηκαν ανάμεσα σε 148 ομάδες και κατάφεραν να κατακτήσουν την πρώτη θέση, με μια χορογραφία των «Λύκων» που στη συνέχεια έγινε viral. «Ήταν ένας μεγάλος άθλος. Αυτό το χρυσό μάς έδωσε φτερά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια, εξηγώντας πως από εκείνη τη χορογραφία πήρε το όνομά της και η ομάδα.

Σήμερα, περισσότερα από 2.000 παιδιά και νέοι άνθρωποι αποτελούν την οικογένεια των Wolves: «Είναι μεγάλη τύχη όλο αυτό. Πρώτα γιατί τόσα νέα παιδιά μάς φωτίζουν και δεύτερον γιατί έχουμε μια τεράστια δεξαμενή ταλέντων», σημείωσε η Δραγούνη, υπογραμμίζοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ακαδημία και εκτός Ελλάδας.

Το 2017 αποτέλεσε, όπως είπε, χρονιά-ορόσημο. Οι Wolves έγιναν γνωστοί σε διεθνείς διοργανώσεις, απέκτησαν φίλους σε όλο τον κόσμο και το διαδίκτυο συνέβαλε σημαντικά σε αυτή την εξωστρέφεια.

Πάνω απ’ όλα, όμως, υπάρχει ένα μήνυμα που ξεπερνά τον ίδιο τον χορό, καθώς αυτό είναι ένα άθλημα για όλους τους σωματότυπους. Πίσω από κάθε παιδί βρίσκονται οι γονείς, που στηρίζουν, ενθαρρύνουν και προσπαθούν να του μεταφέρουν το πιο σημαντικό μάθημα: ότι το παιχνίδι της ζωής έχει τα πάνω και τα κάτω του, αλλά αξίζει να συνεχίζεις να χορεύεις.

Δείτε το απόσπασμα:

