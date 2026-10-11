«Αυτή η μάχη είναι όλων μας»: Η συγκινητική κίνηση του Αθηναϊκού για την Έλενα Τσινέκε

Το μπάσκετ είναι πολλά περισσότερα από ένα παιχνίδι και ο Αθηναϊκός Qualco το απέδειξε με μια όμορφη πρωτοβουλία αφιερωμένη στην Έλενα Τσινέκε, στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάννινα για τη 2η αγωνιστική της WBL.

Με αφορμή το παιχνίδι, τα παιδιά των ακαδημιών του συλλόγου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Sports Director των Ακαδημιών, Τούλας Καλέντζου, και δημιούργησαν ζωγραφιές και αφιερώσεις για την αγαπημένη τους αθλήτρια. Η δράση ξεπέρασε γρήγορα τα όρια ενός διαγωνισμού και μετατράπηκε σε μια μεγάλη αγκαλιά στήριξης προς την Ελληνίδα παίκτρια.

Η Έλενα Τσινέκε βρέθηκε στο γήπεδο και έγινε αποδέκτρια αυτής της ξεχωριστής κίνησης. Δύο από τις ζωγραφιές επιλέχθηκαν, με τις δημιουργούς τους να κερδίζουν μια υπογεγραμμένη αφίσα της αγαπημένης τους παίκτριας. Η ίδια, μάλιστα, επέλεξε τρεις ζωγραφιές και τις πήρε μαζί της, θέλοντας να κρατήσει κοντά της ένα κομμάτι από την αγάπη που της έδειξαν τα παιδιά.

Η όμορφη αυτή στιγμή, που πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης, υπενθύμισε πως η αξία του αθλητισμού δεν αποτυπώνεται μόνο σε νίκες, ήττες, πόντους και ασίστ, αλλά και στις ανθρώπινες στιγμές που δημιουργεί.

Υπενθυμίζεται πως η Έλενα Τσινέκε τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος απέναντι στους Πάνθηρες Καβάλας και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Πλέον, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασής της, με στόχο να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.