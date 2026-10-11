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Ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού στις εξέδρες για το Αθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα
11/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού στις εξέδρες για το Αθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

Χριστίνα Κατσαμούρη

Ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο κλειστό του Βύρωνα και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της WBL1.

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Μια ξεχωριστή παρουσία είχε το παιχνίδι του Αθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα για την Α1 Γυναικών, καθώς ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού βρέθηκε στο κλειστό του Βύρωνα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της WBL1.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε με 92-62, έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα και συνέχισε δυναμικά την πορεία του στη φετινή σεζόν.

Η παρουσία του Αμερικανού σέντερ των «ερυθρόλευκων» στις εξέδρες αποτέλεσε μια όμορφη εικόνα για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι σημαντικό οι αθλητές να στηρίζουν τη λίγκα των γυναικών, να βρίσκονται στις εξέδρες και να παρακολουθούν από κοντά τα παιχνίδια τους, ειδικά πλέον που το πρωτάθλημα έχει ανέβει επίπεδο.

Τέτοιες κινήσεις συμβάλλουν στην προβολή της Women's Basket League και στέλνουν το μήνυμα ότι το μπάσκετ είναι ένα, ανεξάρτητα από φύλο ή διοργάνωση.

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