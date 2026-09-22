Η Σοφία Καλισκάμη είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, καθώς στην ηλικία των 7 έχει ήδη συμμετάσχει στο European School Chess Championship του 2026. Εκεί, κατάφερε να ολοκληρώσει το τουρνουά αήττητη συγκεντρώνοντας 8,5 βαθμούς σε 9 αγώνες και να αποσπάσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης!

Ως ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο της Next Generation, δεν θα μπορούσε να λείπει από το 5ο GWomen Summit που ήταν αφιερωμένο στα νεαρά κορίτσια που βρίσκονται στον αθλητισμό σήμερα.

Η ίδια μίλησε για το πώς γνώρισε το σκάκι μέσω της μητέρας της ήδη από την ηλικία των δύο ετών. Χρειάζεται περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα προκειμένου να εξασκηθεί, ενώ προτιμά να κάνει ασκήσεις πάνω σε αυτό παρά να διαβάζει βιβλία και κανόνες.

Στην ερώτηση της Φρόσως Πάτσιου, αθλητικής ψυχολόγου κι επιστημονικής συνεργάτιδας της Εθνικής Ομάδας στίβου, σχετικά με το αν έχει άγχος πριν από κάθε παιχνίδι, η μικρή Σοφία απάντησε πως δεν την απασχολεί αυτό καθώς είναι σίγουρη ότι θα κερδίσει την παρτίδα, σε περίπτωση όμως που τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλει, αντί να σταματήσει προσπαθεί να σκεφτεί εναλλακτικές κινήσεις και συνεχίζει να παίζει.

Πέρα από το σκάκι, η 7χρονη πρωταθλήτρια ζει ως ένα κανονικό παιδί με τα δικά του χόμπι, ενώ προσπαθεί να συνδυάζει τα ενδιαφέροντά της και με τις σχολικές της υποχρεώσεις. Στον ελεύθερό της χρόνο είπε πως της αρέσει να παίζει τένις, να παίζει με τις κούκλες της και να κάνει γυμναστική.

Η γιαγιά της, κυρία Γεωργία, η οποία τη συνόδεψε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά πήρε στη συνέχεια το λόγο για να επιβεβαιώσει πως η Σοφία είναι ένα παιδί με πολλά ενδιαφέροντα, ενώ στη συνέχεια έθιξε και το θέμα της έκθεσης των ανηλίκων στα social media. Όπως υποστήριξε θέλουν ιδιαίτερη προσοχή οι αναρτήσεις που περιλαμβάνουν παιδιά, ακόμα κι αν αυτές αφορούν τις επιτυχίες τους είτε στο σκάκι είτε σε οποιοδήποτε άθλημα.

Δείτε όλη την ιστορία της Σοφίας Καλισκάμη στο 5ο GWomen Summit



