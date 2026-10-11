Η «Τι Τζέι Σορτς» της Α1 Γυναικών: Η Τσιάνι Κράιορ του Αμύντα

Η 29χρονη Αμερικανίδα γκαρντ έβαλε την υπογραφή της στην εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας της, παρουσιάζοντας ένα πακέτο δεξιοτήτων που θύμισε κάτι από… Τι Τζέι Σορτς.

Με 24 πόντους, 3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, η Τσιάνι Κράιορ του Αμύντα, έκανε τα πάντα στο παρκέ, φτάνοντας τους 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μια γκαρντ ύψους μόλις 1,65 μ., με εκρηκτικό πρώτο βήμα και εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας, που μπορούσε να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Ολυμπιακού με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Για τους μπασκετικούς που αγαπούν την ανάλυση παικτών, η Κράιορ είναι μια παίκτρια της Α1 Γυναικών που αξίζει να προσέξουν. Πάμε να δούμε τα στοιχεία στο παιχνίδι της που θυμίζουν Τι Τζέι Σορτς και τι ήταν αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αυτό που ξεχώρισε στο παιχνίδι της δεν ήταν μόνο η εκτελεστική της έφεση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διάβαζε το γήπεδο. Η Κράιορ έπαιζε με ταχύτητα, άλλαζε κατεύθυνση σε κλάσματα δευτερολέπτου και έβρισκε διαδρόμους προς το καλάθι, ακόμη και όταν οι αμυντικοί έμοιαζαν να της έχουν κλείσει τον χώρο. Το γρήγορο drive της και η ικανότητά της να τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι την έκαναν δύσκολη αντίπαλο στο ένας εναντίον ενός, είτε είχε απέναντί της ψηλή είτε κοντή αμυντικό, ασταμάτητη θα έλεγε κανείς

Η Αμερικανίδα, όμως, δεν περιορίστηκε στο σκοράρισμα. Έδειξε πως διαθέτει χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης γκαρντ, ικανής να δημιουργεί για τις συμπαίκτριές της αλλά και να σκοράρει υπό πίεση. Με επτά ασίστ, η Κράιορ έδειξε πως εκτός από το σκοράρισμα, έχει και την ικανότητα να δημιουργεί για τις συμπαίκτριές της. Διάβαζε τις βοήθειες της άμυνας, έβρισκε την ελεύθερη παίκτρια στην περιφέρεια και έβγαζε την πάσα προς την ψηλή, τόσο στα πικ εν ρολ, όσο και στο ένας εναντίον ενός.

Το σουτ της αποτέλεσε ακόμη ένα όπλο. Με 3/9 τρίποντα, η Κράιορ έδειξε ότι μπορεί να απειλήσει και πίσω από τα 6,75 μ., αναγκάζοντας την άμυνα να μην της δίνει χώρο όταν η ρακέτα ήταν γεμάτη. Το ανοιχτό γήπεδο το έτρεχε σε... άλλες ταχύτητες, καθώς η αμυντική μετάβαση του αντιπάλου ήταν μια δύσκολη αποστολή, όταν η Κράιορ έπαιρνε τη μπάλα στα χέρια της για να τρέξει.

Ο Αμύντας έφτασε να διεκδικεί στα ίσα το παιχνίδι, μένοντας κοντά στο σκορ και πιέζοντας τον Ολυμπιακό σε μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης. Η Κράιορ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, με την ομάδα της να πλησιάζει σε μια σημαντική υπέρβαση. Στο τέλος, οι λεπτομέρειες και οι χαμένες ευκαιρίες κοντά στο καλάθι δεν επέτρεψαν στον Αμύντα να ολοκληρώσει την έκπληξη, με τον Ολυμπιακό να φεύγει νικητής με 68-60 με υπογραφή Ελεάννα Χριστινάκη.

Η πρώτη εικόνα, πάντως, ήταν εντυπωσιακή. Η Τσιάνι Κράιορ έδειξε πως μπορεί να συνδυάσει σκορ, δημιουργία, ταχύτητα και προσωπική φάση, προσφέροντας στον Αμύντα μια γκαρντ που μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ενός αγώνα. Αν αυτή είναι η αφετηρία της στη φετινή Α1 Γυναικών, τότε το ελληνικό πρωτάθλημα έχει κάθε λόγο να παρακολουθήσει τη συνέχεια της σεζόν της με ενδιαφέρον.