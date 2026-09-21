Η Next Generation είναι ήδη εδώ και βρέθηκε στο 5ο GWomen Summit!

Η Δώρα Γκουντούρα και η Φανή Χαλκιά μάς καλωσόρισαν για ακόμα μια χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και προλόγισαν όλα όσα θα ακολουθούσαν στη συνέχεια.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ του GWomen με τίτλο «PERIOD. THE UNTOLD GAME».Ένα ντοκιμαντέρ για την περίοδο και την αόρατη πλευρά του αθλητισμού των γυναικών με την υποστήριξη του αποκλειστικού χορηγού της INTERSPORT.

Πρώτα μιλήσαμε για τα λεγόμενα «Unpopular» αθλήματα. Ακροβατικός διάδρομος, Wakeboard, καλλιτεχνικό πατινάζ, karting, ελευθέρα πάλη. Πέντε νέα κορίτσια ανέλαβαν να μας φέρουν σε επαφή με τα σπορ που μέχρι τώρα δεν έδειχναν καθόλου οι κάμερες. Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, Αλεξάνδρα Καββαδά, Δήμητρα Χαρδαλιά, Νεφέλη Κοσμοπούλου και Μαρία Λουίζα Γκίκα αντίστοιχα εξιστόρησαν το πώς «κόλλησαν» με τα συγκεκριμένα αθλήματα και το πού τα είδαν πρώτη φορά, διότι εξακολουθούν να μην είναι διαδεδομένα.

Κάθε πρωταθλήτρια είχε μαζί της ένα αντικείμενο από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί κι εξήγησε τους βασικούς κανόνες του αθλήματός της, ενώ όλες τους μοιράστηκαν τις δικές τους ιστορίες από τις καθημερινές τους προπονήσεις και τη δυσκολία του να συνδυαστούν οι προσπάθειές τους με το σχολείο και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.

Τέλος, όλες τους παρότρυναν και τα νεότερα κορίτσια να τολμούν και να δοκιμάζουν αθλήματα που μπορεί να τις «φοβίζουν» ή να μη θεωρούνται «γυναικεία», όπως για παράδειγμα η πάλη και το karting.

Στη συνέχεια, μάθαμε τα μυστικά του σκακιού από τη μικρή Σοφία, μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση που στα 7 της χρόνια έχει ήδη καταφέρει να αποσπάσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Η Σοφία Καλισκάμη πριν μπει να παίξει την κάθε παρτίδα είναι σίγουρη πως θα κερδίσει. Η αθλητική ψυχολόγος, Φρόσω Πατσού, μίλησε μαζί με την ίδια και τη γιαγιά της, την κυρία Ελένη, που είναι συνεχώς στο πλευρό της, ενώ παράλληλα επεσήμανε το πώς η έκθεση των μικρών παιδιών στα social media ακόμα και με αφορμή τις επιτυχίες τους μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

Όσον αφορά τον χρόνο που «δεσμεύει» από την καθημερινότητα της Σοφίας το σκάκι, η ίδια απάντησε πως της αρέσει να δοκιμάζει κι άλλα πράγματα, όπως είναι το τένις, ενώ στον ελεύθερό της χρόνο παίζει με τις φίλες της και τις κούκλες της.

Σειρά είχε η ενότητα «Στις δύσκολες στιγμές, κανείς δεν αγωνίζεται μόνος» powered by BWIN. Η Δώρα Γκουντούρα, Ολυμπιονίκης στην ξιφασκία, μαζί με την Ιωάννα Μπερίου, General Manager της BWIN έθιξαν το θέμα της ψυχολογικής στήριξης των αθλητών από τους σπόνσορές τους, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους όπου μπορεί να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός.

Στη συνέχεια, σειρά είχαν οι μητέρες, οι οποίες είναι ακούνητοι αρωγοί πίσω από κάθε επιτυχία και κάθε μετάλλιο του παιδιού τους. Η Γιώτα Παναγιωτοπούλου, Άρτεμις Αργυροπούλου και Μάσα Φασούλα μίλησαν με τη Γιολάντα Διαμαντή για το πώς μύησαν τα παιδιά τους στον αθλητισμό και πώς συνέχισαν να τα στηρίζουν όταν εκείνα αποφάσισαν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα και να ακολουθήσουν τον πρωταθλητισμό.

Οι ίδιες μίλησαν για το πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς το να διαθέτουν μόνοι τους τούς οικονομικούς πόρους και τον χρόνο ώστε να παρασταθούν σε κάθε προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, αλλά και το πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται μαζί τις ήττες, το άγχος και τις απογοητεύσεις τους.

Η Ελένη Μάρκου, μια αθλήτρια-πρότυπο για τα νέα κορίτσια, μίλησε με τη σειρά της στη Μάρθα Χωριανοπούλου για τη Next Generation και το πώς το ποδόσφαιρο γυναικών μπορεί να παιδαγωγήσει τις ανερχόμενες αθλήτριες.

Η Ελληνίδα διεθνής και νυν παίκτρια της Γαλατάσαραϊ αναφέρθηκε στις αθέατες πλευρές του πρωταθλητισμού που περιλαμβάνουν απογοητεύσεις και συνεχείς προσπάθειες μέχρι να επιτευχθεί ένας στόχος. Παρ'όλα αυτά, οι σημερινές γυναίκες μπορούν κι έχουν ήδη αρχίσει να αφήνουν πίσω τους τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος.

Τέλος, μίλησε και για το ερχόμενο ραντεβού της Εθνικής Ελλάδος με την Αγγλία στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που είναι προγραμματισμένο για τις 9 Οκτωβρίου.

Κεφάλαιο «μηχανοκίνητος αθλητισμός» powered by Motor Oil. Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά καλωσορίσαμε τη Λία Πολυχρονίδη, τη Μάγδα Βαρούχα, Τόνια Κορρέ και τον Κώστα Στεφανή, που συζήτησαν με τη δημοσιογράφο Ινώ Στεφανή για τον ρόλο και τη θέση των γυναικών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Πώς μπορεί το karting να δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση στις νέες γυναίκες; Τι μπορεί να μας μάθει για τη θέση των γυναικών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό που θεωρείται ανδροκρατούμενος;

Ο Κώστας Στεφανής παρουσίασε μια σειρά από γυναίκες οδηγούς που στο παρελθόν διακρίθηκαν στο rally χτίζοντας τις βάσεις ώστε ακόμα περισσότερα κορίτσια να τολμήσουν να το δοκιμάσουν.

Το επόμενο πάνελ ήταν αφιερωμένο στις ακαδημίες με συντονίστρια τη Μαρίνα Κουταρέλη. Η Σοφία Κλικοπούλου, Χρήστος Στάικος και Περικλής Μπακοδήμος και Σταματία Μόσχου συζήτησαν για τους λόγους που τα νεαρά κορίτσια σταματάνε τον αθλητισμό από μια ηλικία και ύστερα, καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Πολιτεία προκειμένου να κυνηγήσουν περισσότερες κοπέλες το όνειρό τους.

Φυσικά, τέθηκε και το θέμα της ασφάλισης και των ενσήμων, τα οποία εξακολουθούν να στερούνται οι Ελληνίδες παίκτριες μιας και ακόμα ο αθλητισμός των γυναικών είναι τυπικά ερασιτεχνικός.





Η ακαδημία Wolves επεφύλασσε το καλύτερο κλείσιμο για το 5ο GWomen Summit. Η ομάδα που απαριθμεί πάνω από δύο χιλιάδες αθλήτριες (αλλά και αθλητές) έδωσε το «παρών» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η προπονήτρια και δημιουργός της ομάδας, Ολυμπία Δραγούνη, συζήτησε με τη Μυρτώ Μήτσιου για το πώς το σύνολο αυτό μαθαίνει τα κορίτσια εδώ και 26 χρόνια να «πετούν» και να εκφράζονται μέσω του χωρού.