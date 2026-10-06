GWomen
Εθνική Γυναικών: Δωρεάν είσοδος στο Παγκρήτιο για το Ελλάδα - Αγγλία

Εθνική Γυναικών: Δωρεάν είσοδος στο Παγκρήτιο για το Ελλάδα - Αγγλία

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για την Εθνική Γυναικών, η οποία την Παρασκευή (9/10, 19:30) υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια των play off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2027.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η Εθνική Γυναικών ετοιμάζεται για ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς, καθώς την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 19:30 (Live από το Gazzetta) υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πρώτο ματς των play off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η «Γαλανόλευκη» θέλει τον κόσμο δίπλα της. Η είσοδος στο Παγκρήτιο θα είναι δωρεάν, με τους φιλάθλους να μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά μέσω της Ticketmaster. Η είσοδος για τους φιλάθλους να είναι δωρεάν. Οι διαθέσιμες θύρες είναι οι 9 έως 13, ενώ η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί μέχρι την έναρξη του αγώνα ή μέχρι να εξαντληθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το εισιτήριο θα σταλεί στο email που έχει δηλωθεί. Για την είσοδο στο γήπεδο αρκεί είτε η επίδειξη του QR code από το κινητό είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]