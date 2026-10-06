Η Εθνική Γυναικών ετοιμάζεται για ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς, καθώς την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 19:30 (Live από το Gazzetta) υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πρώτο ματς των play off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η «Γαλανόλευκη» θέλει τον κόσμο δίπλα της. Η είσοδος στο Παγκρήτιο θα είναι δωρεάν, με τους φιλάθλους να μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά μέσω της Ticketmaster. Η είσοδος για τους φιλάθλους να είναι δωρεάν. Οι διαθέσιμες θύρες είναι οι 9 έως 13, ενώ η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί μέχρι την έναρξη του αγώνα ή μέχρι να εξαντληθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το εισιτήριο θα σταλεί στο email που έχει δηλωθεί. Για την είσοδο στο γήπεδο αρκεί είτε η επίδειξη του QR code από το κινητό είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.