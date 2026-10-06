Ελένη Μάρκου για το Ελλάδα - Αγγλία: «Δεν φοβόμαστε κανέναν»

Στο 5ο GWoman Summit που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο στις 21 Σεπτεμβρίου, η αρχηγός της Εθνικής ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου Ελλάδας, Ελένη Μάρκου, μίλησε στην Μάρθα Χωριανοπούλου για τις βλέψεις της στο επικείμενο ματς απέναντι στην Αγγλία, το οποίο θα λάβει μέρος στο Παγκρήτιο στάδιο στις 9 Οκτώβρη (19:30).

Η πολύπειρη παίκτρια και βασικό «γρανάζι» του Βασίλη Σπέρτου τόνισε πως το αντιπροσωπευτικό μας θα δώσει το 100% και ότι δεν φοβάται κανέναν. Ακόμα και απέναντι σε μια από τις υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου γυναικών.

Σε λίγες μέρες έρχεται το ραντεβού της Ελλάδας απέναντι στην Αγγλία, πολύ μεγάλη στιγμή απέναντι στη back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πώς αισθάνεσαι που σε λίγο καιρό θα πέσουν πάνω σε αυτόν τον αγώνα όλα τα φλας που δεν έπεφταν παλαιοτερα;

«Για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πρόκειται ξεκάθαρα για θέμα νοοτροπίας και προσέγγισης αυτού του αγώνα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόκληση για να δούμε σε τι επίπεδο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών, να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε, πού βρισκόμαστε και σίγουρα η προσέγγισή μας είναι η νίκη. Δεν φοβόμαστε κανέναν, απλά η στρατηγική θα είναι διαφορετική γιατί πρέπει να βάλουμε και τον παράγοντα της πραγματικότητας. Ξέρουμε ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε, απλά η δική μου νοοτροπία είναι πως αν είναι λειτουργικές, έχουν δύο πόδια, δύο χέρια, ένα κεφάλι και έχω και εγώ, μπορώ να κερδίσω».