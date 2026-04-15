Παγκόσμια πρωταθλήτρια αποκαλύπτει τη μάχη της με τη σωματική δυσμορφία

Σε μια εξομολόγηση από καρδιάς προχώρησε η σταρ της εθνικής Αγγλίας στο ράγκπι,Έλι Κίλντουν, όπου μίλησε για τη σωματική δυσμορφία. Όπως ανέφερε στο BBC κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχασε πολλά κιλά και η απομόνωση από την ομάδα την έκαναν ευάλωτη.

Για όσους δεν γνωρίζουν η 26χρονη ήταν βασική όταν η ομάδα κατέκτησε το Παγκόσμιο Κυπέλλο το 2025, μπροστά σε 82.000 θεατές στο Allianz Stadium στον τελικό απέναντι στον Καναδά. Όμως η πραγματικότητα που ζούσε καθημερινά ήταν ζοφερή, αφού όπως αποκάλυψε οι επιλογές της ήταν αυτοκαστροφικές. Έτσι θέλοντας να δώσει δύναμη σε όσους παίρνουν κάτι αντίστοιχο μίλησε δημόσια!

«Οι ζωές μας ως αθλητές έχουν έλεγχο, πρέπει να πιάνεις συγκεκριμένα metrics στο GPS, κυνηγάς κιλά στο γυμναστήριο, προσπαθείς να πετύχεις το try, το γκολ, ό,τι κι αν είναι»



Στο διάστημα της καράντινας του Covid 19 ήταν μέλος της ομάδας seven της Μεγάλης Βρετανίας, που προετοιμάζονταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι τελικά αναβλήθηκαν για το 2021.Τότε δεν είχε καμία πρόσβαση σε γυμναστήριο και επικεντρώθηκε στο τρέξιμο για να βελτιώσει την επίδοση της. Όμως προκειμένου να δει διαφορά, έτρωγε λιγότερο.

«Έβλεπα ότι μάλλον μικραίνω, αλλά συνέχιζα να κυνηγάω να γίνω ακόμα μικρότερη. Δεν ήμουν στο ομαδικό περιβάλλον με φυσικοθεραπευτές και συμπαίκτριες. Η σωματική δυσμορφία είναι περίεργο πράγμα, γιατί μπορεί να ήμουν μικρή, αλλά στον καθρέφτη έβλεπα τον εαυτό μου μεγαλύτερο.Τώρα μου φαίνεται ανόητο, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Αλλά είχα μια τρομερή σχέση με το φαγητό. Στον κόσμο του ράγκμπι θεωρούμαι μικρή, αλλά έξω από αυτόν θεωρούμουν μεγάλη, δεν ένιωθα ποτέ ότι ανήκω κάπου. Ίσως επαναστατούσα χωρίς να ξέρω τι ακριβώς προσπαθώ να πετύχω» ανέφερε χαρακτηριστκά.

Ό λόγος που η Κίλντουν θέλησε να μοιραστεί όσα πέρασε δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει άλλους ανθρώπους: «Από έξω όλα φαίνονται τέλεια, αλλά κανείς δεν είναι τέλειος. Δεν είμαι υπερήρωας επειδή παίζω για την Αγγλία. Θέλω να δείξω ότι είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει άλλους που περνούν κάτι παρόμοιο».