Το ποδόσφαιρο γυναικών στο επίκεντρο του Football 360 Summit 2026!

Το ποδόσφαιρο γυναικών εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς διεθνώς, δημιουργώντας νέες προοπτικές σε επίπεδο ανάπτυξης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής οργάνωσης. Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον αυξάνεται σταθερά, με περισσότερες αθλήτριες, καλύτερες δομές και μεγαλύτερη επένδυση στην αναπτυξιακή διαδικασία. Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το 5ο Football 360 Summit, που θα πραγματοποιηθεί στις 23–24 Μαΐου στην OTE Academy και online, αφιερώνει σημαντικό μέρος του προγράμματός του στο παρόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου γυναικών.

Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά επαγγελματίες του ποδοσφαίρου, προπονητές, επιστήμονες και στελέχη του χώρου, προσφέροντας ουσιαστική επιμόρφωση μέσα από ομιλίες, workshops και διαδραστικά πάνελ που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Ανάμεσα στις βασικές θεματικές του συνεδρίου βρίσκονται η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, η πρόληψη τραυματισμών, η τεχνολογία, το scouting και η βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Πάνελ Συζήτησης: Το Παρόν και το Μέλλον του Ποδοσφαίρου Γυναικών

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου φιλοξενεί ένα εξειδικευμένο πάνελ συζήτησης με επίκεντρο το ποδόσφαιρο γυναικών και βασικά ερωτήματα γύρω από την εξέλιξη και τις προοπτικές του αθλήματος.

Στο πάνελ συμμετέχουν η Χαρούλα Δημητρίου (UEFA B), ποδοσφαιρίστρια, προπονήτρια και καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, με εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο Γιάννης Χαραλαμπίδης (UEFA A), με πολυετή αποκλειστική παρουσία στο ποδόσφαιρο γυναικών σε ομάδες όπως ο Panathinaikos Women FC και η Αγία Παρασκευή, καθώς και ο Ηλίας Μουρούσιας (UEFA A), με εμπειρία σε ανδρικά και γυναικεία ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα, μεταξύ αυτών και η AEK Women FC.

Η συζήτηση θα εστιάσει στην εξέλιξη του αθλήματος, στις αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε το ποδόσφαιρο γυναικών να κάνει το επόμενο ουσιαστικό βήμα στην Ελλάδα.

Διήμερη Παρουσία με Εθνική Ομάδα Κ19

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν επίσης ο Γιώργος Παπακώστας, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γυναικών Κ19, και ο Βαγγέλης Κουτσογιάννης, προπονητής φυσικής κατάστασης της ομάδας, οι οποίοι θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ματιά στην ανάπτυξη των νεαρών αθλητριών μέσα από την εμπειρία τους σε εθνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η ομιλία της πρώτης ημέρας θα εξετάσει τους λόγους πίσω από τη ραγδαία ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών τα τελευταία χρόνια, ενώ στη δεύτερη ημέρα, μέσα από πρακτικό workshop, θα αναλυθούν ζητήματα όπως η φιλοσοφία προπόνησης, οι ομοιότητες και διαφορές με το ποδόσφαιρο ανδρών, το scouting, αλλά και οι τραυματισμοί στο γυναικείο ποδόσφαιρο — με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη τραυματισμών ACL, τα προπονητικά φορτία και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο γυναικών αναπτύσσεται όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά, τέτοιες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης αποτελούν σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου, βιώσιμου και επιστημονικά υποστηριζόμενου περιβάλλοντος ανάπτυξης του αθλήματος.