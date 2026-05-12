Ιωαννίδη, Μυλωνά και Γιάννου μίλησαν στη Φαίη Σκορδά για τη ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού

Η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά και οι παίκτριες άνοιξαν την καρδιά τους, μιλώντας για το πώς ξεκίνησε η σχέση τους με το ποδόσφαιρο και τι σημαίνει για εκείνες σήμερα.

Καλεσμένες στην εκπομπή μετά την άνοδο στη Β' εθνική οι παίκτριες μίλησαν για όλα! Πιο συγκεκριμένα η Ιωαννίδη θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα, από μόλις 6 ετών έπαιζε μπάλα με αγόρια στη γειτονιά, χωρίς να τη σταματά τίποτα. Η Κ. Μυλωνά εξήγησε πως από μικρή είχε αποφασίσει ότι θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το ποδόσφαιρο, ενώ η Γιάννου είπε πως το παιχνίδι ήταν πάντα κομμάτι της ζωής της, αφού έπαιζε συνεχώς στο σχολείο.