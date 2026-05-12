Σημαντική ενίσχυση με παίκτριες που είναι και κοινοτικές για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ απέκτησε την Αμερικανίδα που έχει διαβατήριο από το Αζερμπαϊτζάν καθώς αγωνίζεται στην Εθνική ομάδα της χώρας στο 3Χ3, Αρίκα Κάρτερ και την Φρίντα Φόρμαν από την Δανία, Δύο παίκτριες που μπορούν να κάνουν την διαφορά και σίγουρα δίνουν βάθος και στο ρόστερ, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό πως θα αγωνίζονται και οι δύο ως κοινοτικές.

Κάρτερ η μεγάλη επιστροφή

Η Αρίκα Κάρτερ έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του Κυπέλλου το 2023 όταν και αναδείχθηκε και MVP. Η Κάρτερ όχι μόνο σημείωσε 19 πόντους ούσα η πρώτη σκόρερ της ομάδας της, αλλά ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο για το 58-57 και έπειτα με τρίποντο και φάουλ διαμόρφωσε το 62-61 δίνοντας την ώθηση για το τελικό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση ξαναλέμε όχι μόνο γιατί είναι μια παίκτρια που παίζοντας στην θέση 1 θα οργανώνει εξαιρετικά το παιχνίδι, αλλά και γιατί δεν πιάνει θέση ξένης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για άλλες μεταγραφές.

Η MVP στην Ελβετία στα «πράσινα»

Η Φρίντα Φόρμαν τη χρονιά που μας πέρασε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Νιόν τόσο στο πρωτάθλημα Ελβετίας, όσο και στο EuroCup Women.

Στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις η Νιόν τερμάτισε στην τελευταία θέση του Group G με ρεκόρ μία νίκη και πέντε ήττες, με την Φόρμαν να έχει μ.ο 16.7 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Φόρμαν ήταν από τις πολυτιμότερες της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό, στη νίκη της ελβετικής ομάδας (100-113), έχοντας 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Στο εγχώριό τους πρωτάθλημα ξεχώρισε, φτάνοντας ως την κατάκτησή του, αποκλείοντας με 3-0 στους τελικούς τη Φρίμπουργκ με την ίδια να έχει 22.8 πόντους ανά παιχνίδι.