Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη στιγμή που η Κίρστι Κόβεντρι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), έχουμε και μια σημαντική απόφαση, που αφορά τον αθλητισμό γυναικών, καθώς επανέρχεται το τεστ σεξουαλικής ταυτότητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια πρακτική που εγκαταλείφθηκε, για ηθικούς λόγους τη δεκαετίας του 1990.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΟΕ την Πέμπτη (26/3), η συμμετοχή των γυναικών στα γυναικεία αγωνίσματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 εξαρτάται από τον χρωμοσωμικό έλεγχο, μια απαίτηση που ίσχυε από το 1968 έως το 1996.

Η επιλεξιμότητα των γυναικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «περιορίζεται πλέον σε άτομα βιολογικού γυναικείου φύλου» που δεν φέρουν το γονίδιο SRY, εξήγησε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή τόσο στις τρανς αθλήτριες όσο και ένα μεγάλο ποσοστό των ίντερσεξ αθλητών.

Όλες οι γυναίκες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, σε οποιοδήποτε άθλημα, πρέπει να αποδείξουν ότι δεν έχουν χρωμόσωμα Υ, αυτό που καθορίζει τα ανδρικά χαρακτηριστικά. Η δοκιμή αποτελείται από μια δοκιμή SRY PCR χρησιμοποιώντας δείγματα σάλιου.

Όσες αποτύχουν στη δοκιμή θα αποκλειστούν από την κατηγορία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των τρανς αθλητών, των γυναικών που έχουν εκ γενετής θηλυκό χαρακτήρα, αλλά διαθέτουν ανδρικά χρωμοσώματα και γυναικών όπως η Νοτιοαφρικανή, ολυμπιονίκης των 800μ. Κάστερ Σεμένια και η η Αλγερινή πυγμάχος, Ιμάν Κελίφ, που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία στο «Παρίσι 2024».

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, αναφερόμενη στην απόφαση, υπογράμμισε: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

Και η άλλοτε ολυμπιονίκης της κολύμβησης από τη Ζιμπάμπουε, συμπλήρωσε: «Κάθε αθλήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Πρέπει να υπάρχει σαφής εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία και διαθέσιμη συμβουλευτική, παράλληλα με εξειδικευμένες ιατρικές συμβουλές».